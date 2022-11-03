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恒指收市跌487點 亞洲區內最差 8日過千億成交斷纜 北水21日淨流入

美聯儲如預期加息，鮑威爾鷹派言論推低美股，美匯美債息齊升，亞洲時段，美匯指數高見112.55，升穿20天線見近一周高，美10年債息高見4.155厘，亦升穿10天線見近一周高。美期、歐股、亞股全跌。另一方面，內地重申動態清零政策，港股在連升3日後轉跌，今日表現更是亞洲區內最差，三大指數見10月28日後最大跌幅，港股成交亦終止連續8日過千億的走勢。

恒指午後變動不大，今早低開349點，早段曾收窄至跌203點，低位跌525點，全日維持高低波幅322點。

恒指收市跌487點或3.08%，報15339點，大市成交金額955億元，較上日減少6.95%，是10月21日939.7億元成交後最少；國指跌184點或3.45%，報5170點。恒生科技指數收報3035點，跌3.84%。

藍籌股成交金額272.63億元，佔大市成交28.54%；科指成份股成交金額241.79億元，佔大市成交25.31%；國指成份股成交金額365.34億元，佔大市成交38.25%。

阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）拖累大市。中銀香港（2388）、中石油（0857）、信義光能（0968）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，67隻下跌，1隻無升跌。恒隆地產（0101）升4.17%，收報10.24元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌8.24%，收報11.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報4.63元，升2.89%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報73.4元，跌8.93%。

恒指10天線(15347.5點)得而復失。科指守住10天線(2967.64點)，曾輕微升穿20天線(3119.05點)，但沽壓下未能守穩。

北水南下合計淨流入76億元，較上日減少0.95%，連續第21日流入，累計流入1031.81億元，對上一次連續21日淨流入是2021年12月22日。南水北上合計淨流出45.65億元人民幣，較上日減少39.79%，連續第2日流出，累計流出121.47億元。

午後消息股表現

恒生（0011）上調港元最優惠利率及儲蓄存款利率。收報37.75元，跌0.79%。

碧桂園（2007）10月合同銷售金額跌27%。收報37.75元，跌0.79%。

匯豐加最優惠利率（P）0.25厘，加幅大過9月。匯控（0005）收報37.75元，跌0.79%。

聯想集團（0992）半年多賺8%，中期息維持8仙。收報5.96元，跌0.67%。

今早及隔晚消息股表現

旭輝集團：旭輝控股（0884）境外債務安排不會觸發旭輝集團債券交叉違約。收報0.425元，無升跌。

美高梅中國（2282）第三季收益跌69%，轉為LBITDA 5.3億。收報3.91元，跌2.01%。

康希諾（6185）：吸入用新冠疫苗不會大幅推高業績，曾挫逾30%。收報92元，跌34.75%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，汽車之家（2518）收報57.95元，跌0.09%。大成食品（3999）見52周低0.385元，收報0.41元，無升跌。檳傑科達（1665）收報0.75元，無升跌。

新濠國際（0200）新濠博亞第三季虧損增4.5%，達2.438億美元。收報4.81元，跌2.04%。

阿里巴巴（9988）旗下阿里雲將於雲棲大會展示雲電腦系列最新產品。收報63元，跌6.53%。

新東方（1797）疑「出抖入淘」，創辦人俞敏洪：被過度解讀，屬無稽之談。收報41.3元，升5.63%。

富智康（2038）料全年由盈轉虧，主因消費及手機出貨下跌。收報0.71元，升1.43%。

乘聯會：內地10月乘用車零售量增11%。汽車股向下，吉利（0175）收報9.1元，跌4.11%；比亞迪（1211）收報187.4元，跌1.83%；華晨中國（1114）收報3.29元，跌4.08%；廣汽集團（2238）收報5.11元，跌1.73%；東風集團股份（0489）收報3.8元，跌2.81%；長城汽車（2333）收報8.29元，跌5.69%；北京汽車（1958）收報1.84元，跌3.16%；慶鈴汽車股份（1122）收報0.9元，跌4.26%；小鵬（9868）收報26.05元，跌3.87%；五菱（0305）收報0.68元，無升跌；理想汽車（2015）收報63.65元，升1.76%；蔚來集團（9866）收報73.4元，跌8.93%；零跑（9863）收報18.08元，跌2.38%。

國航馬崇賢獲委任國泰（0293）董事局副主席，宋志勇已辭任。收報7.45元，跌1.19%。

東方海外（0316）斥資132億訂購七艘甲醇兼容集裝箱船。收報114.2元，跌6.09%。

維他奶（0345）行使購股權，購Vitasoy，Australia餘下49%。收報14.08元，跌1.54%。

微盟（2013）9月廣告毛收入錄9.7億人幣，月度表現首超去年同期。收報3.48元，升10.13%。

京東（9618）「雙11」：截至昨日累計售出逾5.5億件商品。收報152.5元，跌5.63%。

傳小米（1810）造車被叫停，小米澄清：汽車項目正在順利推進。收報9.12元，跌2.56%。

嘉里物流（0636）夥安老院舍推電商平台「耆艦店」，攻智慧銀髮族。收報12.36元，跌5.79%。

渣打（2888）溫拓思：MOX最快明年收支平衡，以不同合作伙伴為賣點。收報46.8元，跌2.5%。

中聯通（0762）和騰訊（0700）設立混改新公司獲批。中聯通收報3.45元，升2.07%。

騰訊（0700）收報221.4元，跌3.99%。

保誠（2378）CEO重申有意收購內地合資公司剩餘股份。收報74元，跌3.08%。

破頂股表現

破頂股包括，華潤醫藥（3320）創52周高，見6.12元，收報6.09元，升1.5%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.53元，收報0.53元，升7.07%；中海油服（2883）創52周高，見10.18元，收報9.81元，跌1.9%。

破底股方面

26隻股份創上市新低，其中十隻包括，時代鄰里（9928）低見0.32元，收報0.335元，跌1.47%；銀城國際（1902）低見1.18元，收報1.33元，升4.72%；中國置業（0736）低見0.151元，收報0.151元，跌11.18%；中國新華教育（2779）低見0.76元，收報0.79元，無升跌；京投交通科技（1522）低見0.255元，收報0.265元，跌3.64%；有線（1097）低見0.031元，收報0.034元，跌10.53%；太興（6811）低見0.75元，收報0.76元，跌3.8%；康特隆（1912）低見0.075元，收報0.086元，跌4.44%；維太創科（6133）低見0.166元，收報0.207元，跌6.76%；中國再保險（1508）低見0.395元，收報0.41元，升2.5%。

46隻股份創52周低，其中十隻包括，保利置業（0119）低見1.2元，收報1.23元，跌1.6%；越秀地產（0123）低見6.33元，收報6.49元，跌6.62%；朗詩（0106）低見0.133元，收報0.133元，無升跌；粤海置地（0124）低見0.63元，收報0.63元，跌1.56%；李氏大藥廠（0950）低見1.32元，收報1.36元，跌1.45%；遠見控股（0862）低見0.075元，收報0.076元，升1.33%；首都信息（1075）低見0.241元，收報0.245元，跌2%；鷹君（0041）低見14.28元，收報14.28元，跌2.72%；新世界發展（0017）低見15.36元，收報15.44元，跌4.69%；富豪產業（1881）低見0.85元，收報0.86元，跌3.37%。

異動股

上升異動股，包括，YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.023元，升35.29%；康寧傑瑞製藥（9966）收報7.48元，升21.63%；中鋁國際（2068）收報1.43元，升15.32%；雲遊控股（0484）收報0.73元，升14.06%；碧生源（0926）收報0.62元，升12.78%；協同通信（1613）收報0.145元，升10.69%；微盟（2013）收報3.48元，升10.13%；洪九果品（6689）收報40.2元，升9.84%；太平洋酒吧（8432）收報0.092元，升9.52%；賞之味（8096）平上市低位0.3元，收報0.325元，升8.33%；東軟教育（9616）收報3.5元，升8.02%。

下跌異動股，包括，康希諾生物（6185）收報92元，跌34.75%；中昌國際（0859）收報0.16元，跌20%；君實生物（1877）收報29.15元，跌19.14%；現代傳播（0072）收報0.3元，跌17.81%；偉俊集團控股（1013）收報0.036元，跌14.29%；浪潮國際（0596）收報1.7元，跌14.14%；艾德韋宣（9919）收報1.1元，跌14.06%；特步（1368）見52周低6.79元，收報6.85元，跌12.18%；中港照相（1123）收報0.105元，跌11.76%。

 

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