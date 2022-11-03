WeLab Bank推限量版定期存款，存款獎賞為演唱會門票，以飛代息。由即日起至11月23日，新舊客戶加入限量版定期存款，即可獲陳奕迅演唱會門票2張，存款金額最少3萬元，存期18個月。新玩法無需登記，亦不設參加次數上限，惟門票有限，先到先得。
限量版定期存款提供數個計劃，包括存入3萬元、存期18個月；存入5萬元、存期12個月；存入6萬元、存期9個月，均可獲HK$680門票兩張。存入4萬元、存期18個月；存入7萬元、存期12個月；存入9萬元、存期9個月，均可獲HK$980門票兩張。
另GoSave 2.0定期存款現時提供最高年利率4.7%，存期12個月，起存額為10元或以上。
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