WeLab Bank推限量版定期存款，存款獎賞為演唱會門票，以飛代息。由即日起至11月23日，新舊客戶加入限量版定期存款，即可獲陳奕迅演唱會門票2張，存款金額最少3萬元，存期18個月。新玩法無需登記，亦不設參加次數上限，惟門票有限，先到先得。