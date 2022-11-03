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Netflix宣布推出5部華語作品 《明日戰記》12月2日有得睇

網上串流平台Netflix（美︰NFLX）宣布將推出五部華語原創作品，當中包括香港最賣座華語片冠軍、 由古天樂擔任總監製及主演的《明日戰記》，以及來自台灣的《乩身》，以及《妮波自由式》、《模仿犯》與《誰是被害者》第2季。

Netflix 將在12月2日全球獨家推出末日科幻鉅片《明日戰記》。該片為香港影史華語票房之冠，聚集五星級演員陣容，包括同時擔任監製的古天樂，以及劉青雲、劉嘉玲、姜皓文。

Netflix 內容經理張晨表示，公司致力投資及製作優質華語電影與影集，深信能夠吸引更多台灣和全球觀眾。希望作品能為台灣娛樂產業帶來新氣象，透過公司的國際平台將台灣在地故事推向全世界。

Netflix內容經理 Janslle Ong 表示，很高興與當地的優質製片公司合作，讓全球會員不只看見華語圈的頂尖影視人才，並能搶先一睹《明日戰記》這樣的超級賣座電影。

 

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