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領展：2024年底旗下停車場將提供3000個電動車充電站

領展（0823）宣布，將於2024年底前於各區停車場提供合共3000個電動車公共充電站，成為全港最大私人電動車公眾充電站網絡。領展停車場管理總經理梁偉森表示，為實現提供3000個電動車充電站的目標，領展與3間主要電動車充電服務提供商合作，包括香港電能能源、香港蜆殼及基石科技（8391），三個合作伙伴共投資1.2億元，於領展旗下113個停車場安裝更多充電站。

他續稱，領展原先已與港燈（2638）、中電（0002）及Tesla合作，今次的合作將會免費提供場地，涉及2100個車位，希望最快可在2023年第二季之前推出第一批充電站。此外，今次113個停車場已遍布港九新界，但最大的樽頸位是電力供應，有少部分停車場因電力供應不足而無法提供電動車充電站，未來會積極與電力公司溝通，希望提供最齊全的服務。

他又指，今次提供更多電動車充電站不太著重財務上的回報，更希望藉機支持可持續發展，支持低碳生活。

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