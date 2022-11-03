他續稱，領展原先已與港燈（2638）、中電（0002）及Tesla合作，今次的合作將會免費提供場地，涉及2100個車位，希望最快可在2023年第二季之前推出第一批充電站。此外，今次113個停車場已遍布港九新界，但最大的樽頸位是電力供應，有少部分停車場因電力供應不足而無法提供電動車充電站，未來會積極與電力公司溝通，希望提供最齊全的服務。

他又指，今次提供更多電動車充電站不太著重財務上的回報，更希望藉機支持可持續發展，支持低碳生活。

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