招聘平台JobsDB今天公布最新一份《招聘、薪酬及福利調查報告》，預期香港打工仔明年平均加薪1.6%，較今年輕微下降0.1%。6大加薪幅度最高工種分別為「傳媒／廣告（3.7%）」、「資訊科技（3.5%）」、「數碼市場推廣／電子商務／社交媒體行銷（3.4%）」、「品牌及市場推廣（3%）」、「工程（2.9%）」及「採購及買辦（2.9%）」。
是次報告由獨立調查機構於今年9月，向香港481家商業機構，就2023年的招聘、薪酬及福利意向進行調查。花紅及福利方面，今年有更多僱主願意發放雙糧或花紅，以激勵員工。逾六成（63%）僱主於過去1年有派發花紅，平均派1.6個月花紅，為近3年最高；其中「檢測／實驗室」、「珠寶／寶石／鐘錶」及「廣告／公關／市場推廣」更是「全民有花紅或雙糧」。此外，僱主更預期明年派發花紅金額會更鬆手，至平均派1.9個月花紅，且各職級員工均有望受惠。
展望來年，逾七成僱主持審慎樂觀態度，預計明年招聘市場活躍程度能保持今年水平（44%），甚至有望更趨活躍（32%）。惟68%受訪僱主反映過去12個月請人難度增加，招聘計劃持續受制於人才短缺，招聘人才比5年前困難。
面對「人才爭奪戰」，逾五成僱主選擇採用「銀彈戰術」，較去年多逾一成；同時調查結果亦反映僱主更積極拓展不同招聘渠道，另有55%企業表示已聘用或將聘用海外人才，招攬海外專才或成新出路。
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