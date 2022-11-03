文章日期：2022年11月3日 18:06
廣州汽車（2238）公布10月產銷快報，月內銷售21.25萬輛，按年升10.16%，首10月累計銷量按年升20.81%至203.75萬輛。
10月產量按年升21.9%至23.48萬輛，首10月累計產量按年升26.4%至206.75萬輛。
廣汽今日收報5.11元，全日跌1.7%。
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