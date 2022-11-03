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商人任德章提價收購茂宸  獨董財顧認為不公平籲不接納

商人任德章提出以每股0.0311元全面收購茂宸（0273），曾遭持股17.26%主要股東世茂集團（0813）主席許榮茂及持股16.33%的陳松澤反對。雖然任德章在許、陳提出反對後，將要約價由原先的0.0265元，提高至0.0311元，但是獨立董事委員會委任的獨立財務顧問寶積資本指出，因為任的出價遠低於現金價值每股0.0535元，認為有關要約不公平合理，建議股東不接納有關要約。

獨立董事委員會亦認同寶積的建議，同讓推薦股東不接納有關要約。根據茂宸最新的股東通函，直至今天為止，未見到許、陳在要約價提升後發出最新通知及更改反對意向。茂宸今天股價收報0.026元，無升跌，仍然低於要約價，折讓仍達16.4%。

寶積資本認為，茂宸的債務比率截至6月底才約7.3%，手持現金價值約23.75億元，可把握任何獲利的機會。經修訂要約價則較資產淨值折讓約66.7%，加上任的出價隱含市現率低於市場可資比較公司市現率的中位數，同時遠低於現金價值每股0.0535元，因此認為要約條款不公平合理，因此推薦股東不接納要約。但是因為茂宸的股份流通量低，加上提價後高於回顧期間內345個交易日中的340個交易日的每日收市價，因此建議股東應於要約期間，密切監測股價及流通量，並考慮接納要約，而非於公開市場出售股份。

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