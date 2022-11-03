美聯儲大幅加息0.75厘後，英倫銀行亦宣布加息0.75厘，是33年來最大幅度的加息，符合市場預期。英倫銀行將基準利率上調至3厘，是2008年以來最高水平，以加大力度遏抑處於雙位數的通脹升幅。英國9月消費者物價指數（CPI）按年升10.1%刷新40年高位，且經濟正在急劇放緩。
英倫銀行預期，未來幾個月通脹率將達到10.9%的峰值，並警告英國經濟面臨「非常具有挑戰性的前景」。英倫銀行的預測意味，英國正處於衰退，直至2024年中為此，連續8季的GDP將會下降。該央行強調，最新的加息幅度，將降低以後可能要實施時間更長，且代價更高的緊縮政策風險。
英倫銀行預期，基準利率的峰值將「低於金融市場的定價」。假設按照市場預期的加息路徑，基準利率將於明年達到5.25厘左右的峰值，而這將使GDP下降3%，並最終令通脹降至零水平。不過若將基準利率維持在目前3厘水平，將意味衰退時間更短、衰退幅度更小，且通脹率將在兩年內接近2%的通脹目標。英鎊兌美元擴大跌幅，日內跌1.9%，跌至1.1166。
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