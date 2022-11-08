公司，期內疫情在華東地區特別是上海地區蔓延，在嚴厲的防控措施下，華東地區的物流和生產受到了極大的影響。之後，疫情在全國範圍內的反覆出現，在全國範圍內使製造業難以正常組織生產活動，對數控機床的需求繼而逐漸降低。儘管集團三月底在手訂單數量仍高於上一年度同期，但之後的六個月中市場需求的下降趨勢越發顯著。基於以往的經驗來看，除新能源汽車零部件行業尚保持較為堅挺的需求外，其他下遊行業均進入調整期。

期內，精密車床銷售額減少約9.8%；精密磨床較去年同期減少約9.2%；及其他各機型如精密加工中心因為新能源汽車零部件行業需求量增加，在經濟形勢下滑的情況下逆勢增長約26.8%。

展望下半期，鑒於新冠疫情防疫等對經濟環境產生重大影響的因素，尚未看到調整的跡象，可能將面臨進一步嚴峻的經濟形勢，集團對下半期的業績，將持更為審慎的態度。

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