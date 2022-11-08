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港交所FINI今起接受登記料明年6月推出 新股上市將縮短至「T+2」

港交所（0388）新股平台FINI（Fast Interface for New Issuance）將於明年6月正式推出，今（8日）起至明年2月17日接受用戶登記，並於本月25日至明年3月31日設置測試，明年首兩季用戶就可設立帳戶，以及測試FINI平台功能等。

港交所又透露，將於6月正式使用FINI平台前兩至三個月公布正式推出的日期。正式推出當日之前的IPO將繼續使用原有的CCASS系統，正式推出日或之後所有IPO均強制性使用FINI進行上市流程。

正式使用FINI平台後，IPO將由現時的「T+5」結算程序，加快至「T+2」（即定價後的兩個營業日）開始交易。港交所表示，為了加快IPO流程，在惡劣天氣警告下FINI會繼續運作。「T+2」將是港交所期望的IPO標準時間表，如果出現外國公共假期等情況，上市申請人可向港交所尋求更長的結算時間表，亦要在招股書中列出。

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