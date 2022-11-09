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恒指低開4點 科指升0.09% 10天線升穿20天線 多想雲上市升48%

恒指今早低開4點或0.03%，報16552點，大市成交金額13億元；國指今早高開2點或0.05%，報5605點。恒生科技指數開市報3346點，升0.09%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌38隻升，21隻下跌，14隻無升跌。碧桂園（2007）升5.56%，報1.52元，是升幅最大的藍籌，百度 （9888）跌1.43%，報82.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，16隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是瑞聲（2018）開市報18.46元，升14.66%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報10.4元，跌1.52%。

恒指續高於10天線(15746.71點)、20天線(15931.9點)受制50天線(17400.89點)。科指10天線(3128.34點)升穿20天線(3112.3點)

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百濟神州（6160）開市報113元，跌1.4%。德昌電機（0179）無成交，報8.94元。領展（0823）開市報52元，升0.29%。德永佳集團（0321）無成交，報1.12元。信利國際（0732）無成交，報1.14元。塗鴉智能（2391）無成交，報7.49元。越南製造加工出口（0422）無成交，報0.27元。再鼎醫藥（9688）開市報23.7元，跌3.85%。

多想雲（6696）上市，定價1.96元。開市報2.91元，升48.47%。

碧桂園（2007）主動撤銷標普信用評級。開市報1.52元，升5.56%。

比亞迪（1211）：旗下高端汽車品牌定名為「仰望」。開市報195.9元，跌0.1%。

中海石化（3983）H股全流通申請獲批，美國運安持股將換成H股。開市報1.67元，升1.21%。

春華資本胡祖六減持百勝中國（9987）319萬股套現11億。無成交，報391.2元。

港交所（0388）FINI今起接受登記料明年6月推出，新股上市將縮短至「T+2」。開市報261.6元，無升跌。

保利置業（0119）首十個月合約銷售額按年跌18%。開市報1.34元，升0.75%。

彭博：國泰（0293）林紹波接任行政總裁一職，明日董事會表決。開市報7.71元，跌0.26%。

明報母企世界華文媒體（0685）發盈喜，料上半財年轉賺90至110萬美元。無成交，報0.201元。

合景泰富（1813）上月合約銷售跌55%。開市報0.99元，升2.06%。

乘聯會10月乘用車銷量升7.3％，11月疫情反彈年底汽車需求不確定。汽車股個別發展，吉利（0175）開市報11.1元，升1.09%；比亞迪（1211）開市報195.9元，跌0.1%；華晨中國（1114）開市報3.96元，升0.25%；廣汽集團（2238）無成交，報5.44元；東風集團股份（0489）無成交，報4.01元；長城汽車（2333）開市報9.47元，無升跌；北京汽車（1958）無成交，報1.94元；慶鈴汽車股份（1122）無成交，報0.94元；小鵬（9868）開市報31.3元，升0.48%；五菱（0305）無成交，報0.73元；理想汽車（2015）開市報69.9元，跌0.07%；蔚來集團（9866）開市報84.15元，跌1.29%；零跑（9863）無成交，報19.22元。

破頂股表現

破頂股包括，潤歌互動（2422）創上市新高，開市報2.8元，升2.94%；山高控股（0412）創52周高，開市報5.4元，升11.11%。

破底股方面

創52周低，包括澳優（1717）低見3.52元，開市報3.52元，跌1.95%。

異動股

上升異動股，包括，多想雲（6696）開市報2.91元，升48.47%；瑞聲（2018）開市報18.46元，升14.66%；蒙古能源（0276）開市報0.98元，升13.95%；銀城國際（1902）開市報0.25元，升13.12%；山高控股（0412）創52周高，見5.4元，開市報5.4元，升11.11%；五礦資源（1208）開市報2.28元，升10.68%；三巽控股（6611）開市報0.132元，升10%；旭輝（0884）開市報0.6元，升7.14%；鴻騰（6088）開市報1.12元，升6.67%；新城發展（1030）開市報1.78元，升5.95%。

下跌異動股，包括，寶寶樹集團（1761）開市報0.172元，跌8.02%；保誠（2378）開市報75.9元，跌4.95%；華住集團（1179）開市報25.65元，跌4.82%；佳兆業美好（2168）開市報2.42元，跌4.72%；阜豐集團（0546）開市報4.3元，跌4.44%；再鼎醫藥（9688）開市報23.7元，跌3.85%；波司登（3998）開市報3.53元，跌3.55%；心動公司（2400）開市報16.9元，跌3.21%；新東方（9901）開市報22.85元，跌2.77%；IGG（0799）開市報2.33元，跌2.51%。

 

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