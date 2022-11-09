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內地10月通脹升2.1% PPI近兩年來首次下降 兼創兩年低

國統局公布，內地10月居民消費價格(CPI)按年升2.1%，低過預期的升2.4%，9月為增長2.8%。10月份工業生產者出廠價格(PPI)按年下降1.3%，為2020年12月以來首次下降，同時亦是2020年11月後新低，當時報1.5%。10月PPI數值低過預期的下降1.5%，9月份增長0.9%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，10月份，受節後消費需求回落、去年同期對比基數走高等因素影響，CPI按月和按年漲幅均回落。PPI方面，10月份，部分行業需求增加，全國PPI按月小幅上漲，但受去年同期對比基數較高影響，按年由漲轉降。

CPI方面，從按月看，CPI上升0.1%，升幅比上月回落0.2個百分點。其中，食品價格上升0.1%，升幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上升約0.01個百分點。食品中，果蔬及水產品大量上市，加之節後消費需求有所回落，鮮菜、鮮果和水產品價格均由漲轉降，分別下降4.5%、1.6%和2.3%；受生豬生產周期、短期壓欄惜售和豬肉消費旺季等因素影響，豬肉價格上升9.4%，升幅比上月擴大4.0個百分點。非食品價格繼續持平。非食品中，工業消費品價格繼續持平。其中，國際油價變動影響國內汽油和柴油價格分別下降1.2%和1.3%；秋冬裝上市，服裝價格上升0.3%。服務價格由上月下降0.1%轉為持平。

從按年看，CPI上升2.1%，升幅比上月回落0.7個百分點。按年升幅回落較多，主要是受去年同期對比基數走高影響。其中，食品價格上升7.0%，升幅比上月回落1.8個百分點，影響CPI上升約1.26個百分點。食品中，鮮菜價格由上月上升12.1%轉為下降8.1%；鮮果價格上升12.6%，升幅比上月回落5.2個百分點；豬肉價格上升51.8%，升幅比上月擴大15.8個百分點；在豬肉價格上升帶動下，雞蛋和禽肉類價格分別上升12.7%和8.3%，升幅均有擴大。非食品價格上升1.1%，升幅比上月回落0.4個百分點，影響CPI上升約0.88個百分點。非食品中，工業消費品價格上升1.7%，升幅比上月回落0.9個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上升12.5%、13.5%和5.6%，升幅均回落較多；服務價格上升0.4%，升幅比上月回落0.1個百分點。

PPI方面，從按月看，PPI由上月下降0.1%轉為上升0.2%。生產資料價格由下降0.2%轉為上升0.1%；生活資料價格上升0.5%，升幅擴大0.4個百分點。石油相關行業價格繼續下降，其中石油和天然氣開採業價格下降2.2%，化學纖維製造業價格下降0.7%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降0.6%。冬季儲煤需求提升，煤炭開采和洗選業價格上升3.0%，升幅擴大2.5個百分點。受水泥價格上升影響，非金屬礦物製品業價格由下降0.4%轉為上升0.6%。另外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降0.4%，降幅收窄1.3個百分點；農副食品加工業價格上升1.4%，計算機通信和其他電子設備製造業價格上升0.9%，升幅均擴大。

從按年看，PPI由上月上升0.9%轉為下降1.3%，主要受去年同期對比基數較高影響。生產資料價格由上升0.6%轉為下降2.5%；生活資料價格上升2.2%，升幅擴大0.4個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上升的有27個，比上月減少3個。主要行業中，價格降幅擴大的有：黑色金屬冶煉和壓延加工業下降21.1%，擴大3.1個百分點；煤炭開采和洗選業下降16.5%，擴大13.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業下降7.8%，擴大3.4個百分點。價格由漲轉降的有：化學原料和化學製品製造業由上升1.0%轉為下降4.4%；化學纖維製造業由上升3.1%轉為下降1.1%。價格升幅回落的有：石油和天然氣開採業上升21.0%，回落10.1個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上升8.6%，回落8.6個百分點。農副食品加工業上升8.7%，升幅擴大1.3個百分點。

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