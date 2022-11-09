該協會表示，「通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資」，並稱此舉是穩定經濟努力的一部分。

公告稱，交易商協會近期組織了中債增進公司開展了部分民營房地產企業債券融資增信工作，取得了「良好成效」。「隨著民營企業發債融資支持範圍和規模的擴大，支持工具作用將進一步充分發揮，有利於提振投資者信心，尤其有利於穩定和擴大民營企業的融資」。

公告未說明民企債券融資支持工具已覆蓋的債券規模或覆蓋房地產商債券規模的大小。中國人民銀行副行長潘功勝2018年時表示，初步估算民企債券融資支持工具能覆蓋的債券規模可能達1600億元人民幣。

碧桂園（2007）曾升最多26.39%，是3月17日後最大升幅，高見1.82元，是10月10日1.85元後最高。現報1.77元，升22.92%。暫連升4日，累計升0.61元，對上一次連升4日是6月28日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是6月28日。

藍籌內房，中海外（0688）現報17.46元，升7.25%；龍湖（0960）現報15.44元，升15.22%；華潤置地（1109）現報28.85元，升5.1%；碧桂園（2007）現報1.79元，升24.31%。

非藍籌內房合景泰富（1813）現報1.14元，升17.53%；綠城中國（3900）現報10.26元，升10.2%；寶龍地產（1238）現報0.88元，升10%；禹洲（1628）現報0.255元，升13.84%；新城發展（1030）現報1.97元，升17.26%；龍光地產（3380）現報0.55元，升30.95%；時代中國（1233）現報0.72元，升20%；旭輝（0884）現報0.77元，升37.5%；富力（2777）現報1.36元，升12.4%；中駿集團（1966）現報0.55元，升12.24%；融信中國（3301）現報0.54元，升11.34%。

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