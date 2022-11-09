內地發「第二支箭」支持包括民營在內的房企融資！據中國銀行間交易商協會昨公告，為落實穩經濟一攬子政策措施，支持民營企業健康發展，在人民銀行的支持和指導下，交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具「第二支箭」，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。