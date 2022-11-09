內地發「第二支箭」支持包括民營在內的房企融資！據中國銀行間交易商協會昨公告，為落實穩經濟一攬子政策措施，支持民營企業健康發展，在人民銀行的支持和指導下，交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具「第二支箭」，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。
「第二支箭」由人民銀行再貸款提供資金支持，委託專業機構按照市場化、法治化原則，通過擔保增信、創設信用風險緩釋憑證、直接購買債券等方式，支持民營企業發債融資。預計可支持約2500億元民營企業債券融資，後續可視情況進一步擴容。
銀河聯昌報告指出，此舉絕對非常有利內房，因舉動有助內房再融資，並獲人行直接為再貸款提供資金支持，預計可支持約2500億元民營企業債券融資，此前市場認為只為獲選房企提供50-100億元的融資並不起作用。該行又與部分房企包括時代中國（1233）、旭輝（0884）、合景泰富（1813）、碧桂園（2007）等部分有流動性問題或關注的將更受益，股價亦顯著高開。
該行認為物管股亦受惠消息，喜好旭輝永升（1995）、碧桂園服務（6098）及寶龍商業（9909）。
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