知情人士指，Netflix最近競投了包括法國和英國在內的一些歐洲國家的 ATP 網球巡迴賽的流媒體版權，但後來放棄。公司內部也討論過其他運動賽事播映，包括英國的女子網球協會 (WTA) 巡迴賽、自行車比賽轉播權。

另外，為了避免體育賽事不斷上漲的競標成本，Netflix 去年底曾洽購職業衝浪組織「世界衝浪聯盟」(WSL)，惟最後因價格無共識而告吹。

據報，Netflix 主要鎖定知名度相對較低的聯賽，一些主管認為，以 Netflix 平台的規模而言，或者可以把較小型的體育聯盟納入旗下。

另有知情人士指，Netflix 今年稍早競標一級方程式 (Formula One) 的美國直播權，但不敵迪士尼的體育頻道 ESPN。

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