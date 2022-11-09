另外，劉凱詩獲委任為常務董事，並接替林紹波出任公司顧客及商務總裁。

明年4月1日起，韓兆傑辭任公司常務董事兼營運及航空服務總裁，麥皓雲獲委任為常務董事，並接替韓兆傑出任公司營運及航空服務總裁。

國泰航空主席賀以禮表示，感謝鄧健榮於任內成功帶領國泰在2020年企業重組及應對疫情等事宜上貢獻良多。賀以禮指，鄧健榮任內經歷了國泰航空 75 年多以來最動盪的時期，國泰現時能走出這個漫長的危機，實有賴行政總裁於這段時間的領導，對他為公司所作出的重大貢獻表示由衷的感謝。

賀以禮亦向林紹波致賀，他表示林紹波出任行政總裁，實在深慶得人，與林紹波近年緊密合作。林紹波將領導國泰航空繼續朝新冠疫情後的復常邁進，迎接香港國際機場三跑道系統的落成，及繼續增加客運運力，強化香港國際航空樞紐的航班網絡。

賀以禮續指，集團具備清晰的長遠策略，新的管理團隊亦將接棒，喜見公司正開始走出危機，並對前景充滿信心。

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