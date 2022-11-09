《彭博》報道，全球首富馬斯克身家跌破2000億美元，與較一年前相比，其財富縮水48%，近乎腰斬。
由於市場人士憂慮馬斯克會過份專注於Twitter（美：TWTR），忽視特斯拉（Tesla ）（美： TSLA），特斯拉股價顯著受壓。按彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）計算，馬斯克的財產今年減少920億美元至1770億美元，雖然仍是世界首富，但較一年前財富3400億美元相比，其身家近乎腰斬。
根據周二在紐約提交的監管文件，馬斯克於11月4日至11月8日，賣出其持有的1950萬股Tesla股票，價值至少39.5億美元，馬斯克間接持有股份減至約4.456億股。
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