而整體集團在經扣除預期信貸虧損撥備約290萬元民幣（下同）後，截至2021年底的應收貸款為2.513億元人，並錄得應收貸款利息收入約110萬元。

截至2021年底，集團尚有九筆未償還貸款，當中一筆由一名個人A（洪集懷）的未償還金額24.3萬已逾期﹔而個人B（即時事評論家及專欄作家周觀微）的總未償還金額達243.2萬元，將於明年7月4日到期﹔個人C（股本投資商人東鄉孝士）的未償還金額為56.8萬元，同樣為明年7月4日到期﹔個人D（洪祖星）及個人F（股本投資商人董波）的未債還結餘已結清 ﹔個人E（王鉅成）未債還結餘40.5萬元將於明年8月27日到期。

另外公司1、2、3的未償還結餘分別達4686.7萬元、9796.8萬元、9844.7萬元，全獲豁免利息，公司1、2的未償還餘額在截至2021年底已結清，公司3則每半年償還一期，金額不得少於1300萬元，該公司並同意於2022年底前結清所有貸款餘額，截至公告日已清償8842萬元。

集團又提到，在經審查個人1（賈朝暉）、個人2（鄧小兵）、個人3（田克峰）各自之提取日期一年後彼等的組合，集團注意到第一年貸款利息之各項償還存在違約，導致可能存在違約及可收回性風險。因此為謹慎行事，以避免任何減值風險。要求上述三名個人各自提供額外抵押品及或擔保品。集團認為有必要與上述三名個人就相關貸款之條款進行重新磋商及亦加快還款日期，及因此建議豁免自貸款重組日期至到期日之利息，作為提前還款日期之激勵。

集團指，豁免可能減少公司及股東之整體利息收入及利益。然而公司相信借款人提前償還將對公司更為有利並將於關鍵時間提升公司之財務狀況。

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