集團中期收入按年跌18.6%至33.98億元，中期毛利率28.7%，按年升0.5個百分點。中期紡織業務收入按年跌15.2%至25.77億元，佔總營業額的75.8%，較上財年 期升2.9個百分點，分部毛利率減少0.2個百分點至21.8%。

集團指，疫情持續揮之不去，原材料和能源價格上漲，以及利息成本飈升，都對全球經濟活動造成重大負面影響。面對疲弱的消費者信心，大部分零售商試圖削減其高庫存水平，因此期內對面料的需求量大大減少。為減輕生產成本飈升對毛利率的影響，集團將部分增加的生產成本轉嫁予客戶。而為擴大產能及分散此業務的風險，集團將在鄰近的東南亞國家設立紡織廠。

零售及分銷業務銷售淨額減少27.5%至8.2億元，按年跌27.5%，佔總營業額24.1%。當中，中國市場由於個別省市出現新的病例，政府繼續實施嚴厲的防控疫情措施，該市場的銷售淨額減少37.2%至5.53億元及毛利率增加3.7個百分點至45.5%，而中國市場前景仍然低迷和不確定，集團繼續縮減零售網絡。上半年集團在中國內地已淨關閉176間自營店，佔該市場整體自營店舖的12.7%。為控制經營成本及改善此業務業績，集團將進一步減少實體店店舖數目和將重心轉移至拓展線上銷售、聯銷店及特許經營店業務。

香港市場方面，2022年3月已達到第五波高峰，確診案例隨後開始下降。然而，嚴格的出入境管制仍令旅客卻步。因此，香港銷售淨額輕微增加1.6%至2.55億元，毛利率為49.2%，按年跌0.9個百分點。臨近期末，政府放寬社交距離措施及隔離政策，並發放消費券，公司期待下半年銷售淨額將會有所增長。據細分下，班尼路（Baleno ）品牌在中期的銷售額為7.88億元，按年跌25.4%。

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