恒指今早低開220點或1.35%，報16138點，大市成交金額55億元；國指今早低開80點或1.46%，報5454點。恒生科技指數開市報3202點，跌2.39%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。建行（0939）、中移動（0941）、蒙牛（2319）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，53隻下跌，11隻無升跌。九龍倉置業（1997）升1.04%，報33.9元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌6.3%，報80.3元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）開市報24.7元，升1.02%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報72.9元，跌10.06%。
恒指10天線(15798.31點)向上逼近20天線(15909.64點)指數下試20天線。科指下試10天線(3142.98點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）開市報16.64元，無升跌。華虹半導體（1347）開市報23.6元，跌1.67%。蔚來集團（9866）開市報72.9元，跌10.06%。日清食品（1475）無成交，報6.26元。寶勝國際（3813）無成交，報0.445元。中芯國際（0981）開市報16.96元，跌0.7%。譚仔國際（2217）無成交，報1.77元。偉易達（0303）無成交，報44.7元。裕元工業（0551）無成交，報8.56元。
銀娛（0027）第三季淨收益跌52%，LBITDA擴季擴大。開市報42.1元，跌2.09%。
碧桂園服務（6098）以2.33億收購合富輝煌（6098）21.47%股權。碧桂園服務開市報10.8元，跌0.18%。合富輝煌（0733）開市報1.35元，升11.57%。
美聯（1200）收回「太子女」黃靜怡調任聯席主席建議。無成交，報0.55元。
天仁茗茶港代理賓仕國際（1705）盈喜，料半年多賺最多2.4倍。開市報0.255元，升8.51%。
美元強勢致匯兌損失，百濟神州（6160）上季虧損擴大至5.6億美元。開市報108元，跌3.57%。
據報建業（0832）未支付到期境外債息，正榮（6158）預期無法償付境外債務。建業無成交，報0.244元。正榮（6158）開市報0.265元，無升跌。
德昌電機（0179）中期盈利跌四成至5600萬美元，派息維持每股0.17元。無成交，報9.09元。
東風汽車（0489）10月銷量微升1.4%， 首10月銷量跌3.8%。開市報3.92元，跌1.01%。
信利國際（0732）第三季純利倒退63%，首三季跌29%。開市報1.08元，跌2.7%。
舜宇（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌12.8％，首10月跌14％。開市報80.3元，跌6.3%。
金輪天地（1232）境外債寬限期明屆滿， 預告將違約不支付債息。無成交，報0.13元。
領展（0823）將來出售項目或不賣斷，改與資本伙伴合作。開市報49.65元，跌0.3%。
1隻股份創上市新低，包括知乎（2390）低見14.26元，開市報14.26元，跌1.79%。
異動股
上升異動股，包括，賞之味（8096）開市報0.395元，升12.86%；中泛控股（0715）開市報0.018元，升12.5%；合富輝煌（0733）開市報1.35元，升11.57%；賓仕國際（1705）開市報0.255元，升8.51%；康希諾生物（6185）開市報114.8元，升7.09%；港龍中國地產（6968）開市報0.89元，升5.95%；佳兆業美好（2168）開市報2.75元，升5.77%；銀城國際（1902）開市報0.218元，升4.81%；山高控股（0412）開市報4.84元，升4.31%；中創新航（3931）開市報26元，升3.17%。
下跌異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報72.9元，跌10.06%；小鵬（9868）開市報26.8元，跌7.59%；保誠（2378）開市報75.25元，跌7.5%；萬國數據（9698）開市報9.16元，跌7.1%；舜宇（2382）開市報80.3元，跌6.3%；宏橋（1378）開市報6.28元，跌6.27%。
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