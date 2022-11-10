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HashKey Group獲證監會發牌營運虛擬資產交易平台 為香港第2家

虛擬資產金融服務集團HashKey Group今天宣布，證監會自今年4月向旗下Hash Blockchain Limited發出原則上批准通知書，昨天正式發牌，批准其通過第一類（證券交易）及第七類（提供自動化交易服務）牌照營運虛擬資產交易平台，為專業投資者提供服務。今次是證監會自2018年引入虛擬資產監管框架以來，第2張發出的牌照。而首家獲發牌的公司為BC科技（0863）旗下OSL Digital Securities，於2020年得到。

HashKey Group行政總裁李啟泰透露，集團花了很長時間準備此牌照，申請過程普遍順暢。他又認為，虛擬資產交易服務將對香港金融業帶來不同發展，集團將繼續建立金融、技術和服務基礎設施，以促進和推動生態系統的快速增長和長期發展，為投資者帶來透明度高且具質量的產品。

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀日前表示，預計在《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》立法會通過，將會就容許散戶買賣虛擬資產展開諮詢。對於開放予散戶加入虛擬資產買賣，李啟泰形容「香港的投資人富有經驗」，認為有需要公平開放予不同投資者，亦明白和支持當局保護投資人的考慮，相信未來會有更多優化措施。

近日虛擬貨幣交易所FTX爆財務危機引發「幣災」，比特幣（bitcoin）跌穿1.7萬美元水平。李啟泰表示，每款金融產品都會出現回調，目前正值回調的時候，集團會繼續相信相關技術發展。

 

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