HashKey Group行政總裁李啟泰透露，集團花了很長時間準備此牌照，申請過程普遍順暢。他又認為，虛擬資產交易服務將對香港金融業帶來不同發展，集團將繼續建立金融、技術和服務基礎設施，以促進和推動生態系統的快速增長和長期發展，為投資者帶來透明度高且具質量的產品。

證監會副行政總裁兼中介機構部執行董事梁鳳儀日前表示，預計在《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》立法會通過，將會就容許散戶買賣虛擬資產展開諮詢。對於開放予散戶加入虛擬資產買賣，李啟泰形容「香港的投資人富有經驗」，認為有需要公平開放予不同投資者，亦明白和支持當局保護投資人的考慮，相信未來會有更多優化措施。

近日虛擬貨幣交易所FTX爆財務危機引發「幣災」，比特幣（bitcoin）跌穿1.7萬美元水平。李啟泰表示，每款金融產品都會出現回調，目前正值回調的時候，集團會繼續相信相關技術發展。

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