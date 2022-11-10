匯豐預期，美國聯儲局仍將會在12月和明年2月各加息0.5厘，即至明年2月加息至4.75厘，並維持至2024年底。因為利率上升、本地及內地居民對本地物業需求疲弱，預期今年本港樓價全年下跌8%，明年再跌7%。

第三季香港GDP按年倒退4.5%，主要由於外貿疲弱和投資急降，以及消費復蘇差過預期。匯豐指，快速加息推升作為本地貸款資金成本的港元拆息，美國聯儲局未停止加息，因此投資增長在未來數據面臨的壓力增加。另外，中國內地買家對香港物業需求減弱，令樓價近月下跌10%，亦令佔整體投資三成的私人物業投資，在明年繼續下跌。

不過，匯豐指出，在本地疫情受控加上就業情况有所改善，本地消費仍然穩定。今年期內剩餘的消費券，可為第四季GDP提振2.7個百分點。雖然該行預計明年政府不會派發消費券，不過於就業市場依然強勁，因此仍然看到消費穩步復蘇，明年本地疫情防控仍有放鬆的空間。

匯豐又指，香港經濟與內地越趨同步，該行預計明年內地經濟增長將超過5%，並逐步放寬新冠肺炎限制、推出更多穩定房地產和持續支持經濟政策，帶來更強增長復蘇，或能會抵消加息對香港的影響。

物業市場方面，該行指內地客的回歸，將有助於增加對香港房地產的需求，並對穩定低迷的樓市有一定幫助。2001年至2017年，內地買家雖僅佔住宅總交易量的4%，但他們對一手樓有強烈偏好，在2017年內地買家佔一手成交量逾20%。內地客亦較本地居民更願意支付溢價，尤其是對大型豪華單位。 一旦內地客回歸，他們早前對香港地產的被壓抑需求可望回來。

此外，若香港經濟增長狀況顯著惡化，匯豐不排除政府會進一步推出財政支持或政策調整，包括放寬按揭貸款的宏觀審慎監管，例如提高貸款額對樓價比例限制。

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