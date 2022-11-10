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匯豐報告：港人認為需590萬元為中產 物業投資仍屬保值首選 

匯豐發表「匯豐卓越理財 2022 新世代中產報告」顯示，港人普遍認為需擁有590萬元個人流動資產，方能成為香港的中產階級。在金融市場動盪下，中產投資取態趨向謹慎，但仍認為物業投資屬保值首選。

調查反映，中產投資者對財富管理持謹慎或非常謹慎態度的受訪者由疫情前為30%升至目前為41%，六成受訪者指因為疫情期間收入不穩，投資組合比疫情前持有更多現金。不過，近八成受訪者認為置業仍屬保值的選擇，當中近四成的受訪者表示有興趣於本地置業，另外亦有近四分一受訪者有興趣於未來兩至三年於海外置業，首選海外置業地點包括英國、中國內地、加拿大、澳洲及美國。

另外，逾半的千禧受訪者希望提早退休，為非千禧世代受訪者的兩倍，理想退休年齡平均為56歲。為提早退休，61%千禧受訪者表示會削減開支，而55%的千禧受訪者則希望透過兼職或創業來增加收入。超過一半受訪者認同遺產規劃的重要性，惟當中23%受訪者沒有採取相關行動或表示缺乏相關知識。

調查於今年5月進行，涵蓋1043名年齡介乎24至64歲並擁有100萬元以上流動資產的受訪者，分析香港中產的財務需求和抱負的銀行研究。

匯豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲 (Sami Abouzahr)表示，中產客戶群對未來抱有期望，亦擁有進取的財富目標，惟未有投資全盤計劃，匯豐希望透過結合人性化及尖端科技，並將產品及服務數碼化，為客戶實現短、中及長期目標。

匯豐最近推出全面的財富模擬平台Future Planner，讓客戶了解短期與長期的財富目標進度。此外，客戶亦可以透過「滙財智富服務」模擬各種市況，管理投資組合及評估潛在投資風險。

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