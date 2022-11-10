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恒指收市跌277點 北水轉流入 南水4日流出 成交跌穿千億 一個月最少

共和黨中期選舉優勢不似預期，加上FTX爆煲，美股隔晚下跌，並持續影響亞洲市場，另一方面，內地多地加強疫情防控，拖累A股港股風險偏好，歐股跌，美期升，投資者等待稍後公布的美國通脹數據。北水轉流入，南水則連續第四日流出內地。成交跌穿千億，見近一個月最少。港股三大指數見近一周最大跌幅及低位，恒指曾穿16000點關，連跌3日，累計跌514.87點，對上一次連跌3日是10月21日。

恒指午後未見突破，維持今早的高低位，今早低開220點見全日高位，低位跌413點，全日高低波幅193點。

恒指收市跌277點或1.7%，報16081點，大市成交金額921億元，較上日減少17.24%，是10月19日847.51億元成交後最少；國指跌117點或2.13%，報5417點。恒生科技指數收報3172點，跌3.28%。

藍籌股成交金額374.93億元，佔大市成交40.7%；科指成份股成交金額222.52億元，佔大市成交24.16%；國指成份股成交金額317.26億元，佔大市成交34.44%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。領展（0823）、神華（1088） 、新地（0016）貢獻恒指較多。

藍籌14隻升，58隻下跌，1隻無升跌。領展（0823）升2.31%，收報50.95元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌7.01%，收報6.23元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報17.4元，升4.57%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見69.55元，收報70.35元，跌13.2%。

恒指下試10天線(15792.59點)。科指下試20天線(3109.73點)。

北水南下合計淨流入40.31億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出7.57億元人民幣，較上日增加10.74%，連續第4日流出，累計流出92.66億元。

午後消息股表現

東瀛遊（6882）舉行招聘日擬聘百人，逾半為前線職位。收報0.78元，無升跌。

光大銀行（6818）首席業務總監張博據報受查。收報2.1元，跌1.87%。

富力地產（2777）8筆境內債全部展期，涉135億人幣。收報1.26元，跌7.35%。

華虹（1347）第三季收入創新高，純利升104%，第四季指引收入、毛利率均勝預測。收報23.2元，跌3.33%。

日清食品（1475）首三季多賺2.5%，香港收入增12%。收報6.29元，升0.48%。

瑞聲科技（2018）第三季多賺28%勝預期，股價偷步升一成。收報17.4元，升4.57%。

今早及隔晚消息股表現

康希諾生物（6185）吸入用重組新冠病毒疫苗獲天津使用，曾升11%。收報117.2元，升9.33%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，蔚來集團（9866）創上市新低，見69.55元，收報70.35元，跌13.2%。寶勝國際（3813）收報0.45元，升1.12%。中芯國際（0981）收報16.68元，跌2.34%。譚仔國際（2217）收報1.7元，跌3.95%。偉易達（0303）收報43.6元，跌2.46%。裕元工業（0551）收報8.3元，跌3.04%。

銀娛（0027）第三季淨收益跌52%，LBITDA擴季擴大。收報42.25元，跌1.74%。

碧桂園服務（6098）以2.33億收購合富輝煌（6098）21.47%股權。碧桂園服務收報10.9元，升0.74%。合富輝煌（0733）收報1.12元，跌7.44%。

美聯（1200）收回「太子女」黃靜怡調任聯席主席建議。收報0.55元，無升跌。

天仁茗茶港代理賓仕國際（1705）盈喜，料半年多賺最多2.4倍。收報0.275元，升17.02%。

美元強勢致匯兌損失，百濟神州（6160）上季虧損擴大至5.6億美元。收報110.5元，跌1.34%。

據報建業（0832）未支付到期境外債息，正榮（6158）預期無法償付境外債務。建業收報0.236元，跌3.28%。正榮（6158）收報0.26元，跌1.89%。

德昌電機（0179）中期盈利跌四成至5600萬美元，派息維持每股0.17元。收報9.08元，跌0.11%。

東風汽車（0489）10月銷量微升1.4%， 首10月銷量跌3.8%。收報3.83元，跌3.28%。

信利國際（0732）第三季純利倒退63%，首三季跌29%。收報1.12元，升0.9%。

舜宇（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌12.8％，首10月跌14％。收報85.4元，跌0.35%。

金輪天地（1232）境外債寬限期明屆滿， 預告將違約不支付債息。收報0.13元，無升跌。

領展（0823）將來出售項目或不賣斷，改與資本伙伴合作。收報50.95元，升2.31%。

破頂股表現

破頂股包括，呷哺呷哺（0520）創52周高，見6.2元，收報6.07元，升8.39%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見13.84元，收報13.84元，升10.02%；超大現代（0682）創52周高，見0.058元，見52周低0.032元，收報0.034元，升6.25%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國動向（3818）低見0.231元，收報0.231元，跌4.94%；蔚來集團（9866）低見69.55元，收報70.35元，跌13.2%；復宏漢霖（2696）低見10.02元，收報10.02元，跌8.91%；聖諾醫藥（2257）低見56.8元，收報57.4元，跌3.53%；新世紀醫療（1518）低見0.59元，收報0.59元，跌4.84%；寶尊電商（9991）低見8.88元，收報9.33元，跌10.29%；蔚來（9866）低見69.55元，收報70.35元，跌13.2%；稻草熊（2125）低見0.64元，收報0.67元，跌4.29%；龍皇（8493）低見0.042元，收報0.046元，無升跌；都市麗人（2298）低見0.157元，收報0.161元，跌3.59%。

24隻股份創52周低，其中十隻包括，自動系統（0771）低見0.65元，收報0.68元，跌2.86%；同方泰德（1206）低見0.4元，收報0.415元，跌4.6%；泓富（0808）低見1.58元，收報1.6元，跌0.62%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.72元，收報0.73元，升1.39%；廸生創建（0113）低見3.12元，收報3.25元，跌4.69%；理文造紙（2314）低見2.31元，收報2.34元，跌6.77%；鱷魚恤（0122）低見0.147元，收報0.15元，跌0.66%；盛京銀行（2066）低見4.99元，收報6元，無升跌；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；數碼通（0315）低見3.81元，收報3.87元，升0.26%。

異動股

上升異動股，包括，大發地產（6111）收報0.076元，升38.18%；達力環保（1790）收報0.66元，升26.92%；玄武雲（2392）收報3.81元，升18.32%；樂透互娛（8198）收報0.6元，升17.65%；賓仕國際（1705）收報0.275元，升17.02%；安能物流（9956）收報2.58元，升14.67%；協同通信（1613）收報0.142元，升12.7%；中泛控股（0715）收報0.018元，升12.5%；譽宴（1483）收報1.09元，升10.1%；雙財莊（2321）收報1.75元，升10.06%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見13.84元，收報13.84元，升10.02%。

下跌異動股，包括，港龍中國地產（6968）創上市新低，見0.4元，收報0.425元，跌49.4%；傳遞娛樂（1326）創上市新低，見0.051元，收報0.051元，跌33.77%；德信中國（2019）創上市新低，見0.48元，收報0.5元，跌18.03%；中國有贊（8083）收報0.096元，跌15.79%；上坤（6900）創上市新低，見0.03元，收報0.033元，跌15.38%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.246元，收報0.247元，跌14.83%；開拓藥業（9939）收報0.65元，跌13.99%；蔚來集團（9866）創上市新低，見69.55元，收報70.35元，跌13.2%；時富金融（0510）收報0.37元，跌12.94%；華大酒店（0201）收報0.095元，跌12.84%。

 

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