共和黨中期選舉優勢不似預期，加上FTX爆煲，美股隔晚下跌，並持續影響亞洲市場，另一方面，內地多地加強疫情防控，拖累A股港股風險偏好，歐股跌，美期升，投資者等待稍後公布的美國通脹數據。北水轉流入，南水則連續第四日流出內地。成交跌穿千億，見近一個月最少。港股三大指數見近一周最大跌幅及低位，恒指曾穿16000點關，連跌3日，累計跌514.87點，對上一次連跌3日是10月21日。