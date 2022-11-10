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偉易達半年多賺6.6% 中期息維持17美仙

偉易達（0303）收市後公布截至9月底止中期業績，純利按年增6.6%至8,200萬美元（約6.4億港元），中期股息維持每股17美仙（約1.33港元）不變。

據業績顯示，集團收入按年增4.5%至11.6億美元（約91.1億港元），毛利率增0.9個百分點至28.3%。集團表示，毛利率上升主要因為期內產品售價上升和材料成本減少，同時直接勞工成本和生產支出因生產力提升而受惠等。集團又指，中美局勢升溫，其中美國商務部上月公布的一系列對中國大陸的新科技管制，對集團業務並無影響。

期內集團北美洲分部收入按年增6.5%，至5.3億美元（約41.6億港元），歐洲收入少3.2%至4.7億美元（約36.9億港元），亞太區增27.9%至1.5億美元（約11.8億港元）；至於拉丁美洲、中東、非洲等其他地區的收入，則減少3.3%至1,170萬美元（約9,184萬港元）。

集團表示，2023財年下半年的經營環境複雜和波動，銷售渠道庫存水平高企，令零售商延遲訂單，美元強勢亦使美國外的零售商受壓，物流成本亦比去年高。集團修改其全年展望，預期收入將按年下跌，毛利率保持穩定，集團已加強存貨管理，增加廣告和推廣開支，確保節日銷情理想，並收緊成本，不過亦將繼續投資開發新產品及開拓地區市場，推動未來增長。

偉易達跌2.5%，收報43.6元。

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