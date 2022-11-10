據業績顯示，集團收入按年增4.5%至11.6億美元（約91.1億港元），毛利率增0.9個百分點至28.3%。集團表示，毛利率上升主要因為期內產品售價上升和材料成本減少，同時直接勞工成本和生產支出因生產力提升而受惠等。集團又指，中美局勢升溫，其中美國商務部上月公布的一系列對中國大陸的新科技管制，對集團業務並無影響。

期內集團北美洲分部收入按年增6.5%，至5.3億美元（約41.6億港元），歐洲收入少3.2%至4.7億美元（約36.9億港元），亞太區增27.9%至1.5億美元（約11.8億港元）；至於拉丁美洲、中東、非洲等其他地區的收入，則減少3.3%至1,170萬美元（約9,184萬港元）。

集團表示，2023財年下半年的經營環境複雜和波動，銷售渠道庫存水平高企，令零售商延遲訂單，美元強勢亦使美國外的零售商受壓，物流成本亦比去年高。集團修改其全年展望，預期收入將按年下跌，毛利率保持穩定，集團已加強存貨管理，增加廣告和推廣開支，確保節日銷情理想，並收緊成本，不過亦將繼續投資開發新產品及開拓地區市場，推動未來增長。

偉易達跌2.5%，收報43.6元。

其他報道

黃敬凱罪成 證監會：首宗妨礙搜查案判監禁兩周

友和發盈喜 料半年經調整純利將不少於1570萬元

宏利香港第三季新業務價值按年跌30%

余偉文：重量級人物出席峰會是用實際行動顯示對港及內地的重視

恒指收市跌277點 北水轉流入 南水4日流出 成交跌穿千億 一個月最少

卡塔爾航空明年1月16起 多哈飛香港航班增至每周11班

匯豐報告：港人認為需590萬元為中產 物業投資仍屬保值首選

admanGO：港第三季廣告開支為75億元 按年升4%

東瀛遊舉行招聘日擬聘百人 逾半為前線職位

HashKey Group獲證監會發牌營運虛擬資產交易平台 為香港第2家

滬指連跌三個交易日 創板指瀉1.8%

光大銀行首席業務總監張博據報受查

富力地產8筆境內債全部展期 涉135億人幣

匯豐調查：35%中產有計劃送子女到海外升學 40%首選英國

【有片：埋身擊】紐約期油仍高位受壓 現水平不宜買入

華虹第三季收入創新高 純利升104% 第四季指引收入、毛利率均勝預測

日清食品首三季多賺2.5% 香港收入增12%

恒指半日跌304點 曾穿16000關 北水轉流入

林鄭卸任後首度受訪 稱推北部都會區非為連任 認為港要有為國家服務的擔當

瑞聲科技第三季多賺28%勝預期 股價偷步升一成