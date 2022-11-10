越秀交通基建（1052）早前向母企廣州越秀集團收購位於河南省蘭尉高速公路100%權益。越秀交通副總經理潘勇強表示，並購完成後公司資本借貸比率由48.4%提升至52.5%，相對業內上市高速公司而言屬於略高水平， 但仍處於安全水平。潘勇強又預計，有關收購於11月尾至12月初完成併表。
潘勇強認為，管理層一致認為52.5%的資本借貸比率較為適當，短時間比率波動屬合理，風險可控。潘勇強又指，在未有新收購下，未來兩年在正常派息的情況，相信負債率能回落至過去的水平。
潘勇強又表示，該項目原本屬於銀行的不良債權，其後透過拍賣招標。潘形容，該段公路的車容量及收費較高，母企廣州越秀集團買入項目後，已投入近1億元人民幣資本進行道路維修和提升等工作。另外，由於該目至今仍有負債，未來會對其現有銀行債務進行優化，以進一步降低財務費用。潘續指，河南省蘭尉高速公路與集團旗下的尉許高速直接連接，可提升未來經營管理的效率。
談及疫情的影響，潘表示，儘管多區爆發疫情，但確診數字升幅不快，對未來前景仍持樂觀態度，惟廣東省近一個月或之後交通流量及收入料錄得逾10%負面影響。
越秀交通基建今日收報3.08元， 全日跌2.22%。
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