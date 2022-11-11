內地今日宣布放寬防疫政策至「5+3」，以及取消入境航班熔斷機制。攜程集團（9961）公布，子品牌Ctrip（攜程旅行）平台在下午2至3時，即公布放寬消息一小時內，內地入境航班機票訂單量較昨日同時段翻倍，國際航班搜索量增長2倍。
由10月31日至今，Ctrip的國際航班機票搜索量按年升1.22倍，現時平台上內地出入境航線往返計劃運力為每周近1,300班，按周增長約30%。
同時，過去12周內地出入境航線的平均票價明顯回落，由8月底至今，Ctrip出境航班的平均價格回落近四成；入境航班的價格降幅更明顯，截至上周末，平均價格僅是8月底平均價約50%。入境航線當中，歐洲、美洲、韓國以及日本等亞太地區航線的機票價格均有明顯降幅。
攜程今日收市報234.8元，升17.3%，成交金額6.16億元。
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