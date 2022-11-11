由10月31日至今，Ctrip的國際航班機票搜索量按年升1.22倍，現時平台上內地出入境航線往返計劃運力為每周近1,300班，按周增長約30%。

同時，過去12周內地出入境航線的平均票價明顯回落，由8月底至今，Ctrip出境航班的平均價格回落近四成；入境航班的價格降幅更明顯，截至上周末，平均價格僅是8月底平均價約50%。入境航線當中，歐洲、美洲、韓國以及日本等亞太地區航線的機票價格均有明顯降幅。

攜程今日收市報234.8元，升17.3%，成交金額6.16億元。

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