香港機場管理局公布，香港國際機場10月的機場客運量達75.5萬人次，按年上升4.48倍，約是疫情前水平約13%；貨運量和飛機起降量則分別為35.1萬公噸及1.2萬架次，按年分別下跌23.9%及10.2%。機管局指出，客運量增長主要受惠於本地檢疫措施放寬，帶動香港居民及訪港旅客人數上升所致，當中往來東南亞的旅客量升幅最顯著。
以首10個月計，機場處理旅客量為300萬人次，按年升1.79倍；貨運量及飛機起降量分別為350萬公噸及10.9萬架次，按年下跌14.1%及5.3%。若過去12個月計，機場客運量按年升1.63倍至330萬人次，貨運量及飛機起降量分別為450萬公噸及13.9萬架次，按年分別下跌10.0%及1.4%。
機管局又稱，由於全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻，繼續影響貨運量表現，出口及進口貨運量按年分別下跌26.0%及29.0%，當中往來北美的貨運量跌幅最大。
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