以首10個月計，機場處理旅客量為300萬人次，按年升1.79倍；貨運量及飛機起降量分別為350萬公噸及10.9萬架次，按年下跌14.1%及5.3%。若過去12個月計，機場客運量按年升1.63倍至330萬人次，貨運量及飛機起降量分別為450萬公噸及13.9萬架次，按年分別下跌10.0%及1.4%。

機管局又稱，由於全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻，繼續影響貨運量表現，出口及進口貨運量按年分別下跌26.0%及29.0%，當中往來北美的貨運量跌幅最大。

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