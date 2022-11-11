公司指出，報告期內多項因素影響業績可比性，包括公司於今年7月完成出售俄羅斯業務、出售全資附屬公司Speck，以及中國政府於今年第二至第三度，再度實施旅遊限制及社交距離措施，減慢集團在中國銷售淨額的復甦步伐。

經撇除俄羅斯及Speck的第三季度銷售淨額增長46.4%，倘進一步撇除2022年及2021年第三季集團於中國的銷售淨額，今年第三季綜合銷售淨額按年升53.6%。

期內經調整EBITDA錄1.34億元，按年升85.6%，經調整EBITDA利潤率為17%，按年升4個百分點，主要由於銷售持續改善，以及精簡業務的固定成本結構帶來利好影響。

今年首三季新秀麗銷售淨額則為20.61億元，按年升51.9%，股東應佔盈利1.15億元，去年同期蝕1.48億元。首8個月的毛利率由去年同期的52.7%上升至55.4%，主要由於)銷售淨額增加、上調產品價格以及促銷折扣降低。

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