表現按業務劃分，中國商業分部收入按年微跌0.5%至1354.31億元，主要由於消費需求減少、新冠肺炎疫情反覆和競爭持續所影響，淘寶和天貓的線上實物商品 GMV（剔除未支付訂單）按年錄得低單位數下降。期內，在淘寶和天貓消費超過1萬元的消費者數維持在約1.24億，並有98%的留存率。經調整EBITDA錄得439.8億元，按年增加6.4%。

國際商業方面，分部收入按年增加4.3%至157.47億元。經調整EBITDA錄得虧損9.6億元，虧損按年收窄。

至於包括「到家」及「到目的地」業務的本地生活服務分部，收入按年增加21%至130.73億元。期內，本地生活服務整體訂單量按年增長5%，主要由於高德錄得強勁的訂單增長。受到餓了麼業務運營改善所帶動下，分部虧損持續收窄，由去年虧損65.35億元收窄至虧損34.93億元。

菜鳥方面，業務收入按年增加35.8%至133.67億元，主要是由於自2021年年底服務模式升級，以更好地服務消費者從而提升消費者體驗，促使本地消費者物流服務收入增加以及國際物流履約解決方案服務收入增加所致。期內，菜鳥經調整EBITDA錄得1.25億元，虧轉盈，去年同期為虧損3.15億元。

雲業務收入按年升3.6%至207.57億元，經調整EBITDA錄得4.34億元，按年增加9.6%。數字媒體及娛樂收入按年升3.8%至83.92億元，經調整EBITDA錄得虧損1.17億元，虧損按年收窄。創新業務及其他收入按年下跌44.6%至4.09億元，經調整EBITDA錄得虧損19.46億元，虧損按年加大。

集團指出，目前的250億美元回購計劃，已回購約180億美元的股份，現宣布「加碼」150億美元至總金額400億美元，並將有效期延長至2025年底。

阿里巴巴績前收報78.25元，跌0.7%。

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