公告稱，在過去的幾個月裡，公司一直為在香港主要上市做準備，過程中密切關注並考慮各種因素，包括不斷變化的市場及其他外部環境。在正式完成轉換香港主要上市之前，公司還需要制定並向股東提交審批一份新的員工持股計劃，以遵守香港新修訂的規則。新的員工持股計劃會繼續與公司的長遠發展掛鈎並與長期股東的利益保持一致。考慮到上述情況，阿里巴巴將不會按原計劃在2022年底完成主要上市。

阿里巴巴表示，將持續評估各種因素，適時向投資者提供更新。

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