「合金彈頭：覺醒」是由SNK官方授權，並由騰訊旗下天美工作室自製研發，在2021騰訊遊戲年度發布會發布此手遊。

騰訊總裁劉熾平昨於分析員會議提到，今年9月已取得新遊戲版號，日後業務會與行業新監管環境保持一致，以推動明年實現增長。他又提到，近期內地監管取態更支持互聯網行業發展，料不久後可再獲批版號。

翻查資料，騰訊今年只在9月，通過間接全資持股的南京網典科技有限公司旗下的「健康保衛戰」獲得首個遊戲版號。

此外，網易（9999）旗下的「大話西游：歸來」亦在今次獲批版號。

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