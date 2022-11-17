非凡中國（8032）宣布，收購LionRock Capital的49%股權，代價1.1億英鎊（折合約9.6億港元），收購完成後非凡中國將持有LionRock Capital 100%股權，LionRock Capital成為非凡中國的間接全資附屬公司。
LionRock主要從事消費品及體育業務的私募股權投資，李寧（2331）旗下間接全資附屬公司李寧體育（香港）為LionRock的有限合夥人，佔出資總額約20.09%，而集團非執董Victor Herrero及堡獅龍（0592）獨立非執董李國明亦是LionRock的有限合夥人，出資總額約5%，並無任何有限合夥人出資超過25%。
根據收購協議，如Clark在完成前或之後宣派及派付至少490萬英鎊的股息，以及如有任何Clark額外股息，非凡中國消費品需在收到Clark最低股息後10個營業日內，向LionRock支付金額相當於Clark最低股息的款項。
完成收購後，非凡中國消費品將持有Clark的51%股權，其餘的49%股權就由Clark集團創始人Cyrus Clark及James Clark家族持有。集團指出，Clark具有增長潛力，未來亦可與集團消費品業務的營銷、供應鏈解決方案及分銷渠道方面可產生協同作用。
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