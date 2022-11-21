內地確診人數增加，市場憂慮內地防疫情變化，恒指今早低開338點已見半日高位，低位跌603點，低見17389.45點，是11月11日16829點後最低。半日高低波幅265點。
恒指半日跌376點或2.09%，報17616點，大市成交金額640億元；國指跌135點或2.22%，報5989點。恒生科技指數收報3635點，跌2.87%。
藍籌股成交金額256.95億元，佔大市成交40.14%；科指成份股成交金額162.45億元，佔大市成交25.38%；國指成份股成交金額225.81億元，佔大市成交35.28%。
阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、中行（3988）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌11隻升，58隻下跌，4隻無升跌。中芯（0981）升1.06%，收報17.18元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌6.89%，收報15.4元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股1隻升，27隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報17.18元，升1.06%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報110.7元，跌7.13%。
恒指下試10天線(17419.61點)。科指曾穿10天線(3556.19點)，低見3555.64點。
北水南下合計淨流入15.7億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出26.46億元人民幣，終止連續6日流入。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，萬國數據（9698）收報13.72元，跌5.64%。經濟日報（0423）收報1.11元，無升跌。Hypebeast（0150）收報0.46元，跌2.13%。諾亞控股（6686）收報232元，跌6.45%。
招金控股股東擬增持招金（1818）最多2%股權。收報8.24元，升2.23%。
山高控股（0412）獲惠譽確認評級展望穩定。收報4.74元，升1.5%。
比亞迪（1211）回應﹕海豚車型噴白色粉末對身體無害。收報182.5元，跌1.14%。
新地（0016）郭基泓：多個業務範疇朝著智慧城市方向發展。收報91.25元，無升跌。
國美（0493）取消向黃光裕購兩項物業，黃再沽5億股套現6900萬。收報0.119元，跌2.46%。
黛麗斯國際（0333）：上季收入跌14%，毛利率持平19％。收報0.36元，跌2.7%。
指數季檢染藍股表現如下，康師傅（0322）收報12.38元，升5.81%。華潤萬象（1209）收報33.6元，跌1.18%。海爾智家（6690）收報24.45元，無升跌。
國指加入中石油（0857）收報3.31元，跌1.49%。中升（0881）收報36.95元，跌2.38%。理想汽車（2015）收報68.05元，跌3.34%。海爾智家（6690）收報24.45元，無升跌。
剔出阿里健康（0241）收報5.61元，跌4.59%。嗶哩嗶哩（9626）收報110.7元，跌7.13%。中國燃氣（0384）收報8.37元，跌3.13%。信達生物製藥（1801）收報30.75元，跌5.24%。
京東（9618）調整後純利翻1倍至100億人幣，勝預期。收報206.8元，跌5.14%。
中興通訊（0763）監事親屬涉短線交易，遭深圳證監局發函警示。收報16.42元，跌0.24%。
騰訊（0700）靜默期後再展回購，斥3.52億回購121萬股。收報286元，跌0.63%。
國泰（0293）10月載客升4.2倍，下半年業績較顯著改善，全年仍錄虧損。收報7.34元，跌1.87%。
京東物流（2618）第三季虧損收窄85.9%。收報13.88元，跌4.28%。
維他奶（0345）：中國為主要市場，將調高產品售價。收報14.08元，跌1.4%。
破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2.27元，收報2.17元，升7.96%；飛天雲動（6610）創上市新高，見4.09元，收報3.99元，升13.03%。
3隻股份創上市新低，包括第一服務（2107）低見0.6元，收報0.6元，跌4.76%；中國通才教育（2175）低見3.2元，收報3.2元，跌8.05%；金禧國際（0091）低見0.065元，收報0.065元，跌18.75%。
7隻股份創52周低，包括金輝（0137）低見0.91元，收報0.97元，跌2.02%；新灃集團（1223）低見0.86元，收報0.87元，無升跌；廖創興企業（0194）低見6.3元，收報6.73元，無升跌；中視金橋（0623）低見0.64元，收報0.67元，跌5.63%；山東墨龍（0568）低見2.42元，收報2.53元，跌4.17%；安山金控（0033）低見1.07元，收報1.22元，跌23.75%；中巴（0026）低見64.3元，收報64.3元，跌7.48%。
異動股
上升異動股，包括，順騰（0932）收報0.107元，升21.59%；浪潮國際（0596）收報3.34元，升15.57%；佳民（8519）收報0.045元，升15.38%；中國有贊（8083）收報0.228元，升14%；樂普生物（2157）收報9.5元，升13.64%；飛天雲動（6610）創上市新高，見4.09元，收報3.99元，升13.03%；環球實業科技（1026）收報0.125元，升10.62%；鳳凰衞視（2008）收報0.36元，升9.09%；雙財莊（2321）創上市新高，見2.27元，收報2.17元，升7.96%；微泰醫療（2235）收報7.85元，升7.83%；三生製藥（1530）收報7.38元，升7.27%。
下跌異動股，包括，華融金控（0993）收報0.091元，跌26.02%；安山金控（0033）見52周低1.07元，收報1.22元，跌23.75%；金禧國際（0091）創上市新低，見0.065元，收報0.065元，跌18.75%；國際娛樂（1009）收報0.125元，跌16.67%；卓珈控股（1827）收報1.28元，跌12.93%；eprint（1884）收報0.365元，跌12.05%；藍鼎國際（0582）收報0.145元，跌11.59%；百盛商業（3368）收報0.126元，跌11.27%；環球信貸（1669）收報0.455元，跌10.78%；盛諾集團（1418）收報0.083元，跌10.75%；建業地產（0832）收報0.25元，跌10.71%。
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