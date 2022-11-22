據該份研究顯示，在2021年遊戲防沉迷新規落實後的一年中，未成年人遊戲總時長、消費流水等數據都有極大幅度減少，從頭部產品來看，月活躍用戶數量較去年同期均出現了明顯降低。在新規作用下，每周遊戲時間在3小時以內的未成年人佔比增長至75%以上，更多的未成年人被納入防沉迷系統監管中。從家長反饋的未成年人遊戲時長分布來看，未成年人的每周遊戲時間較2021年得到進一步降低，未成年人遊戲沉迷問題已得到基本解決。

但在新規落實後，未成年人的娛樂行為從遊戲向其他活動轉移，根據用戶調研，當前仍具備遊戲習慣的未成年人在遊戲受限後，往往會將時間投入到短視頻與網絡視頻。

此外，該份研究顯示，未成年人遊戲總時長、消費流水等數據極大幅度減少﹔近三成未成年人遊戲充值減少及遊戲企業防沉迷系統覆蓋九成以上未成年遊戲用戶﹔遊戲企業防沉迷系統覆蓋九成以上未成年遊戲用戶﹔超85%家長允許孩子在監護下適度遊戲﹔現存未成年遊戲用戶的家長中，35%以上允許孩子用自己身份證注冊賬號﹔未成年人保護工作需多方協同，注重未成年人健康網絡習慣的培養等結果

而在打擊未成年人沉迷打機新規出台後，過往一年多內地遊戲版號發放一直非常緩慢，上周卻突隔兩個月再次發放達70個遊戲版號，刺激一眾遊戲股急升。

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