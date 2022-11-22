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恒指收市跌231點 成交增15% 5日累挫918點 三大指數創一周低

內地疫情持續擴大，北京昨推「三天三檢」措施，市場憂慮再收緊防疫措施，港股午後曾挫368點，三大指數創11月11日後低，及失守10天線。恒指連跌5日，累計跌918.71點，對上一次連跌5日是10月25日。

內地衞建委午後重申「動態清零」但確保「20條」優化措施落實到位，要持續整治層層加碼，收市跌幅收窄。另外，易會滿倡「建立中國特色估值體系」券商官媒撐 中資股炒起，國企改革概念掀漲停潮。外圍方面，憂加息持續，隔晚美債息倒掛再創紀錄最闊，聯儲局兩名官員言論後，美期目前微跌，美匯輕微回落至107.57水平，下試10天線，歐股跌，亞股個別發展。北水轉流出。

恒指今早低開30點後曾倒升最多96點，午後跌幅擴大，低位跌368點，全日高低波幅464點。

恒指收市跌231點或1.31%，報17424點，大市成交金額1271億元，較上日增加15.32%，是11月18日1395.48億元成交後最多；國指跌100點或1.68%，報5901點。恒生科技指數收報3515點，跌3.21%。

藍籌股成交金額558.55億元，佔大市成交43.94%；科指成份股成交金額342.32億元，佔大市成交26.93%；國指成份股成交金額490.88億元，佔大市成交38.62%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌30隻升，40隻下跌，3隻無升跌。聯通（0762）升6.84%，收報4.06元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）跌8.26%，收報139.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，28隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報6.43元，升0.31%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報102元，跌8.77%。

恒指跌穿10天線(17510.31點)。科指跌穿10天線(3573.01點)。

北水南下合計淨流出58.15億元，終止單日流入南水北上合計淨流出7.59億元人民幣，較上日減少62.89%，連續第2日流出，累計流出28.05億元。

午後消息股表現

富臨（1443）：下月將開設4至5間餐廳，料聖誕節表現可維持去年水平。收報0.189元，無升跌。

易會滿倡「建立中國特色估值體系」券商官媒撐，中資股炒起。中鋁國際（2068）收報1.82元，升25.52%。華融（2799）收報0.34元，升11.48%。中國中冶（1618）收報1.57元，升12.95%。中交建（1800）收報3.61元，升8.41%。中國聯通（0762）收報4.06元，升6.84%。

萬國數據（9698）第三季虧損擴大。收報13.34元，跌2.77%。

今早及隔晚消息股表現

中通快遞（2057）第三季多賺65%，料全年包裹量增9至11%，回購增至15億。收報169.1元，升2.3%。

京東（9618）劉強東發信：副總監級別以上減薪一至兩成，職位愈高減得愈多。收報197.6元，跌4.36%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報89.9元，跌2.02%。嘉利國際（1050）收報1.33元，跌0.75%。快手（1024）收報50.25元，跌6.34%。同程旅行（0780）收報14.74元，跌4.16%。

英皇文化產業（0491）：結束內地7間英皇UA戲院營運。收報0.025元，跌7.41%。

冠忠巴士（0306）半年虧損收窄至約4000萬。收報1.8元，無升跌。

翠華（1314）盈喜，因售物業半年轉賺3040萬。收報0.198元，升11.24%。

利福（1212）通過私有化議案，12月6日為股票最後交易日。收報4.97元，升1.43%。

四洲（0374）發盈喜，料中期純利最多增2.9倍至6000萬。收報2.08元，升2.97%。

煜盛（1859）違反上市規則，聯交所採取紀律行動 。收報0.305元，跌1.61%。

中國電信（0728）5G套餐用戶淨增588萬戶。收報2.97元，升2.77%。

中移動（0941）10月5G客數淨增1472萬戶， 上客速度按月放緩。收報50.9元，升1.8%。

易會滿：密切關注房地產行業的困難，支持優質房企。內房先升後跌，龍湖（0960）收報18.56元，跌4.62%；碧桂園（2007）收報2.33元，跌6.05%；合景泰富（1813）收報1.57元，跌7.1%；龍光地產（3380）收報0.8元，跌9.09%；旭輝（0884）收報1.04元，跌10.34%；時代中國（1233）收報1.02元，跌12.07%。

中聯通（0762）10月份5G套餐累計2.05億戶。收報4.06元，升6.84%。

中國新城鎮（1278）︰上置控股已撤回仲裁申請，無需支付任何賠償。收報0.057元，升1.79%。

京東健康（6618）第三季扭虧為盈，經調整經營盈利升87%。收報62.55元，跌2.42%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2.38元，收報2.32元，升6.42%；飛天雲動（6610）創上市新高，見4.36元，收報4元，跌2.44%；三生製藥（1530）創52周高，見7.85元，收報7.8元，升5.41%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見17.38元，收報16元，跌4.31%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.53元，收報0.61元，升1.67%；朗詩（0106）低見0.115元，收報0.121元，跌7.63%；新世紀醫療（1518）低見0.42元，收報0.45元，跌10%；康特隆（1912）低見0.065元，收報0.07元，跌4.11%；稻草熊（2125）低見0.61元，收報0.62元，跌7.46%；喆麗控股（2209）低見0.45元，收報0.47元，跌2.08%；盛諾集團（1418）低見0.063元，收報0.07元，跌7.89%；潤邁德醫療（2297）低見1.8元，收報1.8元，跌7.69%；中創新航（3931）低見16.92元，收報17元，跌20.37%；多想雲（6696）低見0.55元，收報0.65元，跌57.79%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，晶苑國際（2232）低見2元，收報2.02元，升0.5%；新灃集團（1223）低見0.86元，收報0.86元，跌1.15%；佳明集團（1271）低見4元，收報4元，跌2.91%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；康健（3886）低見0.29元，收報0.305元，跌3.17%；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；匯安智能科技（8379）低見0.079元，收報0.085元，跌9.57%；贏家時尚（3709）低見9.03元，收報9.1元，跌0.87%；香港航天科技（1725）低見7.52元，收報7.66元，跌5.67%。

異動股

上升異動股，包括，中鋁國際（2068）收報1.82元，升25.52%；中播（0471）收報0.36元，升16.13%；樂透互娛（8198）收報0.62元，升14.81%；中國中冶（1618）收報1.57元，升12.95%；綠地香港（0337）收報0.79元，升12.86%；星凱（1166）收報0.063元，升12.5%；青瓷遊戲（6633）收報6元，升11.73%；華融（2799）收報0.34元，升11.48%；翠華控股（1314）收報0.198元，升11.24%；大豐港（8310）收報0.111元，升11%；英皇證券集團（0717）收報0.058元，升9.43%。

下跌異動股，包括，多想雲（6696）創上市新低，見0.55元，收報0.65元，跌57.79%；佳民（8519）收報0.03元，跌34.78%；中創新航（3931）創上市新低，見16.92元，收報17元，跌20.37%；名仕快相（8483）收報0.053元，跌17.19%；指尖悅動（6860）收報0.115元，跌16.67%；WAC（8619）收報0.042元，跌16%；藍鼎國際（0582）收報0.137元，跌15.95%；文化傳信（0343）收報0.465元，跌15.45%；渝太地產（0075）收報0.7元，跌14.63%；超智能控股（1402）收報0.325元，跌14.47%。

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