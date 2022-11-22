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同程旅行上季溢利淨額跌27% 收入升半成

同程旅行（0780）公布第三季業績，截至9月底止3個月經調整溢利淨額為2.52億元人民幣（下同），按年削26.6%，經調整淨利潤率錄得12.3%，按年降5.4個百分點。

根據公告，同程旅行期內收入按年微增5.6%至20.5億元，經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）為4.62億元，按年少10.7%，經調整利潤率亦隨之降4.1個百分點至22.6%。

期內平均月活躍用戶為2.82億人，按年微增1.7%；平均月付費用戶則增9.5%至約3680萬人；年付費月戶則增2.2%至2億人。集團表示，期內約八成平均月活躍用戶來自微信小程序，會繼續探索騰訊系內的不同場景，推廣品牌。

集團指出，疫情期間，旅遊業數碼化過程加快，線上加速滲透，為線上旅遊平台帶來大量機遇，集團有信心超越市場，並更加重視尚未開發的旅遊市場，尤其是三線以下城市等市場。集團預料，疫情一旦受控，旅遊市場將可克服障礙，恢復強勁增長。

同程旅行公布業績前收報14.74元，跌4.2%。

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