財經事務及庫務局局長許正宇表示，維持私人住宅物業市場的健康平穩發展，是政府房屋政策其中一個重要目標。綜合考慮了多項因素，包括樓價變化的速度和幅度、住宅樓宇的成交量、未來供應量、經濟情況和展望、以及市場氣氛後，政府在目前環境下不用調整住宅物業的需求管理措施。
許正宇在立法會大會上稱，物業市場在近月交投活動明顯趨淡。今年七月至十月的住宅成交量回落至平均每月3700宗左右，低於今年上半年的平均每月4200宗。
他又指，按揭貸款市場隨着樓價調整，負資產個案數目近期有所上升，第三季負資產住宅按揭貸款宗數由第二季的55宗增加至533宗，但相比2003年沙士高峰期的105,700宗，或2008年全球金融危機期間的11,000宗，現時的水平仍然處於低位，銀行整體按揭貸款組合的拖欠比率長時間處於接近零的水平，因此目前銀行按揭業務涉及的風險仍屬可控水平。
許正宇表示，雖然香港經濟在短期面對各方面的挑戰，但中、長期而言，香港的未來是機遇與挑戰並存，而且機遇大於挑戰。在「一國兩制」下，香港有「背靠祖國、聯通世界」的獨厚優勢。本港要更充分發揮這優勢帶來的機遇和潛力，並更好發揮香港作為「超級連繫人」的角色。
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