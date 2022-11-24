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恒指高開160點 科指升1.13% 碧桂園升6.3% 凌雄上市升3.9%

恒指今早高開160點或0.92%，報17684點，大市成交金額18億元；國指今早高開52點或0.88%，報5997點。恒生科技指數開市報3595點，升1.13%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中海油（0883）、小米（1810）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌50隻升，5隻下跌，18隻無升跌。碧桂園（2007）升6.38%，報2.5元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌6.63%，報18.02元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報108元，升3.85%；跌幅最大的是小米（1810）開市報9.72元，跌0.82%。

恒指續低於10天線(17787.18點)。科指續低於10天線(3642.69點)，20天線(3391.37點)升近50天線(3405.36點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，優品360（2360）無成交，報2.21元。賓仕國際（1705）無成交，報0.285元。周大福（1929）開市報15.5元，升0.78%。醫思醫療（2138）無成交，報5.2元。友和（2347）無成交，報0.99元。

凌雄科技（2436）今上市，定價7.6元。開市報7.9元，升3.95%。

人行正式發文公布救內房16招。中海外（0688）收報19.64元，升1.55%；龍湖（0960）收報19.72元，升3.14%；華潤置地（1109）收報33.45元，升2.14%；碧桂園（2007）收報2.5元，升6.38%。旭輝（0884）收報1.19元，升9.17%；龍光地產（3380）收報0.88元，升8.64%；新城發展（1030）收報2.75元，升7.84%。

富士康鄭州廠暴力衝突，鴻海：按合約發津貼，無安排新員工與確診員工共住。手機設備股個別發展，鴻騰（6088）收報1.5元，無升跌；丘鈦（1478）收報3.73元，無升跌；舜宇（2382）收報87.85元，升1.27%；高偉電子（1415）收報12.72元，無升跌；瑞聲（2018）收報16.96元，升1.92%；比亞迪電子（0285）收報22.2元，升1.14%；富智康（2038）收報0.83元，無升跌。

謝瑞麟（0417）：對聖誕節看法較保守，料銷售與11月相若 。無成交，報1.04元。

澳門擬明年撥6.5億澳門元擴客源。傳澳門12月初公布賭牌競投結果，新牌主要建藝術館辦演唱會及海上遊。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）收報4.97元，跌0.8%；美高梅中國（2282）收報4.53元，無升跌；澳博（0880）收報3.29元，升0.92%；永利澳門（1128）收報4.45元，無升跌；銀河娛樂（0027）收報43.8元，升1.39%；金沙中國（1928）收報18.06元，升1.92%。

劉敏斌1924萬增持亞視（0707）股權至16.03%，成第二大股東。無成交，報0.031元。

小米（1810）上季四大業務收入均錄跌幅，經調整淨利潤跌六成勝預期。開市報9.72元，跌0.82%。

完美醫療（1830）半年盈利倒退三成，中期息13仙。開市報3.04元，升0.33%。

破頂股表現

破頂股包括，飛天雲動（6610）創上市新高，見4.42元，開市報4.42元，升6.25%。

異動股

上升異動股，包括，指尖悅動（6860）開市報0.129元，升12.17%；弘陽地產（1996）開市報0.485元，升11.49%；旭輝（0884）開市報1.19元，升9.17%；龍光地產（3380）開市報0.88元，升8.64%；德盈控股（2250）開市報1.68元，升8.39%；新城發展（1030）開市報2.75元，升7.84%；碧桂園（2007）開市報2.5元，升6.38%；港龍中國地產（6968）開市報0.67元，升6.35%；天譽（0059）開市報0.051元，升6.25%。

下跌異動股，包括，金禧國際（0091）開市報0.058元，跌7.94%；新世界發展（0017）開市報18.02元，跌6.63%；雲音樂（9899）開市報65元，跌5.39%；誼礫（0076）開市報0.021元，跌4.55%；樂普生物（2157）開市報8.01元，跌4.53%；和鉑醫藥（2142）開市報1.41元，跌3.42%；遠大住工（2163）開市報6.05元，跌2.42%；中鋁國際（2068）開市報2.23元，跌2.19%；中渝置地（1224）開市報1.86元，跌2.11%；兗煤澳洲（3668）開市報27.7元，跌1.95%。

 

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