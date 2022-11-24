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碧桂園獲郵儲行授信500億人幣 傳龍湖亦獲工行授信

再有內房獲銀行授信，藍籌碧桂園（2007）與郵儲銀行簽約建立長期戰略合作關係，並獲郵儲行提供不超過500億元人民幣意向性授信額度，授信範圍包括但不限於房地產開發貸款、並購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等；以及為購買甲方及其控股、關聯的項目公司開發的房地產項目房屋的業主提供按揭貸款授信。

而今日亦有傳工商銀行（1398）將於近期與龍湖、碧桂園等房企簽署銀企戰略合作協議，並提供數百億元意向性授信額度，預計將於明後天陸續簽約。

昨日中海發展、華潤置地（1109）、萬科（2202）、龍湖（0960）、金地集團5家舉行亦與農業銀行舉行銀企戰略合作協議簽約儀式。

萬科及美的置業（3990）亦獲得交通銀行的授信額度，分別達到1,000億元（人民幣，下同）及200億元等。

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