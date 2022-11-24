至於房地產危機，彭藹嬈指出，目前的問題主要來自房地產發展商現金流不足，最近內地有關當局已容許房地產開發商進行較多的再融資，同時沒有再提及「三條紅線」，這或可解讀為政府現時着眼點在於如何讓房地產開發商度過眼前的難關，待樓市情況回穩，方再關注「三條紅線」，預期隨着房地產發展商的流動性得以改善，明年出現爛尾樓的機率將下降。

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