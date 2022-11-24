內地經濟受疫情、房地產危機及境外需求轉弱影響，ING銀行預期內地今年全年經濟增長3.3%，預估明年經濟增速將稍回升至5.3%。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，由於預期歐美地區將於今年第四季至明年年中出現輕微的經濟衰退，料明年外圍需求減少下，將對內地的出口及製造業構成影響，因此預料明年內地的GDP增長主要由低基數效應帶動，餘下的經濟驅動力將來自疫情消退、房地產市場改善，及半導體研發投資增加。
至於房地產危機，彭藹嬈指出，目前的問題主要來自房地產發展商現金流不足，最近內地有關當局已容許房地產開發商進行較多的再融資，同時沒有再提及「三條紅線」，這或可解讀為政府現時着眼點在於如何讓房地產開發商度過眼前的難關，待樓市情況回穩，方再關注「三條紅線」，預期隨着房地產發展商的流動性得以改善，明年出現爛尾樓的機率將下降。
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