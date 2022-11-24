moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

國際證監會組織：加密資產需套用IOSCO原則 明年出顧問報告

國際證監會組織（IOSCO）新任主席Jean-Paul Servais在訪問中表示，繼FTX出事後，逼使監管機構要監管加密貨幣界，聲言明年目標就是大型平台企業，料上半年會出顧問報告。

《路透社》引述Jean-Paul Servais指，要監管幣圈、處理利益衝突，可參考其他界別的準則，如評級機構、市場基準編制機構等，毋須從頭做起。他直言，Bitcoin等虛擬貨幣在市場出現了好一段時間，監管機構亦無意訂立準則，但FTX出事使約100萬名債權人損失數十億美元，卻成契機，改變局面。

Jean-Paul Servais強調，當下監管幣圈之急切，已非兩、三年前可比，有些人以為幣圈不會帶來「實質」風險，故認為不至於是國際問題，但因現時各種業務交錯，局面已經改變，目前是時候開始討論相關議題，並探討方向。他認為，為保障投資者，加密資產需要套用IOSCO的原則，訂立指引，使市場更清晰。

其他報道

惠譽︰預測明年中國GDP 4.5%  關注下行周期是否再「大水漫灌」

吉利：目前未對旗下新能源汽車價格進行調整

無懼幣圈寒冬 Cathie Wood續睇好比特幣 料2030年飈至100萬美元

【有片：埋身擊】美元兌日圓或下試更低水平 宜沽美元買日圓

半日沽空金額66.58億元 盈富沽空最多 小米績後沽空增4倍 新地沽空比率45%

富士高中期虧損收窄至420萬元 息增1倍至2仙

醫思健康中期盈利「腰斬」 息5.8仙

恒指半日升90點 科指升0.67% 碧桂園升11.4% 北水轉流入 凌雄上市倒跌3.8%

金管局：無需亦無打算改變聯匯制度

標普︰內地房地產銷售今年跌26-28% 明年再跌5-8%

繼比亞迪後 吉利旗下部分車型加價 加幅2000至6000元不等

1個月HIBOR連升9日 升穿4厘 再見逾14年高

美國FTC據報或提反壟斷訴訟 阻微軟收購動視暴雪

中海油據報為出售美國油田權益尋找潛在買家

對沖基金大鱷Bill Ackman持大量沽空港元倉盤 稱聯繫匯率對港不再有意義

滬深兩市主要指數高開 人行淨回籠1240億人幣

恒指高開160點 科指升1.13% 碧桂園升6.3% 凌雄上市升3.9%

北水增持國美 盈富 減持工行