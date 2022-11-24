《路透社》引述Jean-Paul Servais指，要監管幣圈、處理利益衝突，可參考其他界別的準則，如評級機構、市場基準編制機構等，毋須從頭做起。他直言，Bitcoin等虛擬貨幣在市場出現了好一段時間，監管機構亦無意訂立準則，但FTX出事使約100萬名債權人損失數十億美元，卻成契機，改變局面。

Jean-Paul Servais強調，當下監管幣圈之急切，已非兩、三年前可比，有些人以為幣圈不會帶來「實質」風險，故認為不至於是國際問題，但因現時各種業務交錯，局面已經改變，目前是時候開始討論相關議題，並探討方向。他認為，為保障投資者，加密資產需要套用IOSCO的原則，訂立指引，使市場更清晰。

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