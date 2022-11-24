問到往後會否出現拯救一些已出險的大型民營內房時，金泰倫指，目前並無看到有明確的拯救行動，目前出臺的政策都是比較市場化，雖然市場有傳言及與房企溝通時，都有傳聞指「第二支箭」，亦即向針對包括民營房企在內的民企發債融資達2500億元一招，或會涉及一些已出險的房企，惟現在仍未看到實際操作，目前一些已出險內房雖然能做債務展期，但購房者對於賣樓不買帳，銷售不能復蘇下。下一步這些出險房企或需引進一些國企股東，希望從此是否能穩住銷售及營運情況。

金泰倫又強調，新房銷售大規圍復蘇才是影響對行業及民企的恢復最大關鍵，而購房者的需求及信心回暖很大程度基於就業前景及經濟環境的擔憂，可能依賴到底中國的防疫措施能否出現放鬆情況，否則現有政策雖具穩定房企流動性作用，仍難言能成為行業拐點。

市場拐點的出現條件，則可參考其他國家案例，往往需要樓價大幅回調及政府採大規模貨幣政策放寬，但中國並不希望看到房樓大幅波動，貨幣大幅放鬆亦非選項，故相信只會出現不同城市差異化持續，特別是在「動態清零」的政策下，低能城市可能出現較長時間的衰退。

金泰倫指出，政府出台的政策能助穩定優質房企的信用風險，但不足以支持整個板塊的信用情況，債權人或投資者可能在2023年開始對某些房企重建信心，但整體板塊的信心則仍待觀察。

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