裁判官於2022年10月3日發出手令以逮捕譚紹祺（男）。譚被控串謀詐騙及串謀在涉及證券的交易中使用具欺詐或欺騙意圖的計劃，違反普通法、《證券及期貨條例》第300條以及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

譚亦被控干犯了《有組織及嚴重罪行條例》第25條所指的罪行，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。

被告暫時無須答辯，案件押後至2023年4月17日。譚獲准以100萬元保釋外出，條件是他不得離開香港；交出所有旅行證件；及定期到警署報到。

證監會指，在2018年10月至2019年5月期間，譚涉嫌與多名人士串謀利用多個代名人帳戶對兩家香港上市公司的股份進行挾倉，並將該等股份的股價推高。該集團其後涉嫌透過社交媒體平台誘使投資者買入該等股份，然後便大舉拋售其股份獲利。當該集團找不到投資者接貨時，股價便大跌。

證監會及警方曾多次嘗試聯絡譚，但不果。裁判官於2022年10月3日發出逮捕譚的手令。

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