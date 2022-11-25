港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升10日，升5.93點子至4.10958%，是2008年10月17日後最高，當日報4.19214%。對上一次連升10日是10月25日，當日拆息報3.06566%。
港元現報7.8109元貶值26點子，曾貶值最多49點子，報7.8132元，亦曾升值最多9點子，報7.8074元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升31.17點子至3.5%；1星期HIBOR升6.9點子至3.82696%；2星期HIBOR升2.86點子至3.83042%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升2.02點子至5.22089%；6個月期HIBOR升1.46點子至5.39774%；12個月期HIBOR升0.73點子至5.62696%。
美元指數現報105.859貶值0.217點或0.2%。
美元1個月期LIBOR報4.04357%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.066%，連續10日擴闊，利差是2022年2月09日後最高，當日差距為0.0678%
對上一次連續10日擴闊，是2022年8月17日，當日利差報-0.4641%。
其他報道
IIF：明年全球經濟增速放緩至1.2% 俄烏戰爭可能拖到2024年
法國駐華使館：內地防疫「20條」執行未如預期 商務活動仍困難重重