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恒指收市跌87點 全周跌418點 北水轉流入 大市成交回升

內地繼續出手撐內房，內銀向內房放貸、中債信用增進亦為其發債提供擔保，內房逆市上升。大市成交上升，但仍低於1000億。港股反覆偏軟，恒指波幅指數(VHSI)低見29.48點，是10月19日27.56點後最低。三大指數本周全數向下，恒指跌418點或2.33%。北水終止3日流出，轉為流入。外圍方面，亞股下跌，美期、歐股向上，美匯指數續軟，於105水平。

恒指今早高開12點見全日高位，低位跌248點，全日高低波幅261點。

恒指收市跌87點或0.49%，報17573點，大市成交金額947億元，較上日增加10.06%；國指跌21點或0.35%，報5971點。恒生科技指數收報3500點，跌2.31%。

藍籌股成交金額425.66億元，佔大市成交44.94%；科指成份股成交金額216.12億元，佔大市成交22.82%；國指成份股成交金額381.04億元，佔大市成交40.23%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。建行（0939）、工行（1398）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，41隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升9.54%，收報3.1元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌15.52%，收報13.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是小米（1810）收報9.49元，升0.42%；跌幅最大的是快手（1024）收報50.8元，跌5.49%。

恒指續受制於10天線(17809.61點)。科指續受制於10天線(3642.34點)，20天線(3424.64點)升穿50天線(3395.86點)。

北水南下合計淨流入23.15億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流入74.51億元人民幣，較上日增加502.97%，連續第3日流入，累計流入102.52億元。

一周表現

恒指本周累跌2.33%或418點，跌幅是10月28日後最大，當時收市跌幅為8.32%。本周表現最佳的是碧桂園（2007），累升18.77%，其次為碧桂園服務（6098）及東方海外（0316），分別升11.61%及9.34%。而表現最差的是周大福（1929），累跌20.37%，其次為海底撈（6862）及美團（3690），分別跌16.32%及14.84%。

國指本周累跌2.52%或154點，跌幅是10月28日後最大，當時收市跌幅為8.85%；本周表現最佳的是碧桂園（2007），累升18.77%，其次為碧桂園服務（6098）及龍湖集團（0960），分別升11.61%及8.71%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌16.78%，其次為海底撈（6862）及美團（3690）)，分別跌16.32%及14.84%。

科指本周累跌6.48%或242點，跌幅是10月28日後最大，當時收市跌幅為8.98%；本周表現最佳的是中芯（0981），累升0.24%，其次為海爾智家（6690）及比亞迪電子（0285），分別升0.2%及無升跌。而表現最差的是萬國數據（9698），累跌22.42%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及美團（3690），分別跌16.78%及14.84%。

午後消息股表現

美的置業（3990）、金輝擬下周發行3年期中票，中債信用增進提供擔保。收報11元，升3%。

富士康鄭州工廠11月iPhone產量或下降至少30%。逾2萬新入職員工，據報離開富士康鄭州廠。鴻騰（6088）收報1.5元，無升跌；舜宇（2382）收報87.1元，跌3.22%；高偉電子（1415）收報12.22元，跌3.32%；瑞聲（2018）收報17.02元，跌2.74%；比亞迪電子（0285）收報23.05元，跌0.22%；富智康（2038）收報0.83元，升1.22%。

波司登（3998）：與供應商有長期合約，原材料加價影響尚輕。收報3.44元，跌10.18%。

匯豐擬下月將按揭封頂息調至P減2厘。匯控（0005）收報46元，無升跌。渣打（2888）收報55.5元，升0.91%；中銀香港（2388）收報25.1元，升0.8%。

中匯（0382）全年多賺37% 末期息增33%派11.2仙。收報2.19元，跌17.05%。

港交所（0388）：聯席營運總監莊博禮因移居辭任。收報287.6元，跌1.3%。

華科資本（1140）半年多賺8%，續不派中期息。收報0.495元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

Naspers又再減持騰訊（0700）。收報273元，跌2.64%。

電訊盈科（0008）公布，PCCW Wealth向FWD票據持有人提收購要約，或構成電盈關連交易。收報3.43元，升2.39%。

渣打（2888）據報物色新財務總監。收報55.5元，升0.91%。

長江生命科技（0775）伙晶泰科技開發AI腫瘤疫苗研發平台。收報0.69元，升1.47%。

康希諾生物（6185）：吸入用疫苗運力每日100萬人份。收報98.2元，升0.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，耀才（1428）收報1.28元，跌3.76%。中國燃氣（0384）收報8.64元，升0.47%。美團（3690）收報136.6元，跌1.66%。醫渡（2158）收報5.21元，跌3.52%。翠華控股（1314）收報0.208元，升4%。

波司登（3998）中期多賺15%，盈利達7.34億人民幣。收報3.44元，跌10.18%。

金利豐（1031）中期少賺26.4%，不派息。收報0.285元，跌1.72%。

結好金融（1469）半年少賺83.4%，息3仙。收報0.67元，升1.52%。

華南城（1668）盈警，料上半年盈利倒退六成。收報0.51元，升4.08%。

安全貨倉（0237）半年虧損擴大至1.35億，派息2仙。收報2.38元，升0.42%。

莊臣控股（1955）料中期盈利按年跌近五成。收報0.81元，跌14.74%。

進智公交（0077）中期撇除政府補貼轉蝕78.1萬元，派特別息3仙。收報0.62元，升1.64%。

時間廊母企寶光實業（0084）中期扭虧賺5321萬，不派息。收報0.058元，升9.43%。

互太紡織（1382）半年少賺28.6%，息15仙。收報2.65元，升0.76%。

銀保監︰銀行需區分內房子母公司風險， 為「白名單」內房開發貸展期。銀保監會：「保交樓」專項借款資金已基本投放至項目。中海外（0688）收報20.5元，升2.6%；龍湖（0960）收報21.85元，升3.8%；華潤置地（1109）收報34.25元，升2.09%；碧桂園（2007）收報3.1元，升9.54%。非藍籌內房新城發展（1030）收報3.56元，升13.02%；時代中國（1233）收報1.32元，升10.92%；萬科（2202）收報14.84元，升6.76%；旭輝（0884）收報1.36元，升5.43%。

Dynam（6889）中期少賺65%，派息增4.2%。收報5.08元，跌3.24%。

友和（2347）半年扭虧賺100萬元，不派中期息。收報0.99元，跌2.94%。

周大福（1929）中期純利跌6.8%至33.4億，中期息維持0.22元。收報13.06元，跌15.52%。

破頂股表現

破頂股包括，洪九果品（6689）創上市新高，見73.25元，收報72.95元，升15.34%；健世科技（9877）創上市新高，見46元，收報45.9元，升20%；飛天雲動（6610）創上市新高，見5.21元，收報4.4元，跌11.29%；卓越教育集團（3978）創52周高，見0.75元，收報0.68元，升13.33%；三生製藥（1530）創52周高，見8.09元，收報8.08元，升0.75%；利福（1212）創52周高，見4.98元，收報4.98元，無升跌；TOMO Holdings（6928）創52周高，見4.47元，收報4.47元，升9.56%；時富投資（1049）創52周高，見2.03元，收報2.02元，升15.43%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括首創鉅大（1329）低見0.51元，收報0.55元，跌8.33%；亨得利（3389）低見0.176元，收報0.177元，跌1.67%；基石藥業（2616）低見3.25元，收報3.35元，升0.9%；維信金科（2003）低見2.58元，收報2.6元，跌8.13%；普匯中金（0997）低見0.033元，收報0.034元，跌5.56%；金禧國際（0091）低見0.048元，收報0.049元，跌18.33%；大唐集團（2117）低見0.93元，收報0.98元，跌17.65%；智雲健康（9955）低見12.94元，收報13.16元，跌6.67%。

8隻股份創52周低，包括尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；康健（3886）低見0.285元，收報0.285元，跌3.39%；樂聲電子（0213）低見0.95元，收報0.95元，無升跌；錦藝集團（0565）低見0.165元，收報0.165元，無升跌；香港航天科技（1725）低見5.45元，收報5.49元，跌0.54%；麗新製衣（0191）低見1.55元，收報1.63元，跌1.81%；皇朝家居（1198）低見1.31元，收報1.5元，無升跌；超大現代（0682）低見0.03元，收報0.034元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報1.32元，升65%；國美（0493）收報0.167元，升40.34%；中國醫療網絡（0383）收報0.064元，升39.13%；青島銀行（3866）收報3.39元，升37.8%；華融金控（0993）收報0.118元，升22.92%；佳民（8519）收報0.039元，升21.88%；健世科技（9877）創上市新高，見46元，收報45.9元，升20%；達力環保（1790）收報0.7元，升16.67%；金匯（8160）收報0.058元，升16%；時富投資（1049）創52周高，見2.03元，收報2.02元，升15.43%；賞之味（8096）收報0.375元，升15.38%。

下跌異動股，包括，億達中國（3639）收報1.41元，跌24.19%；中遠海控（1919）見52周低7.83元，收報7.89元，跌19.65%；金禧國際（0091）創上市新低，見0.048元，收報0.049元，跌18.33%；金輪天地（1232）收報0.082元，跌18%；大豐港（8310）收報0.097元，跌17.8%；大唐集團（2117）創上市新低，見0.93元，收報0.98元，跌17.65%；中匯（0382）收報2.19元，跌17.05%；周大福（1929）收報13.06元，跌15.52%；莊臣（1955）收報0.81元，跌14.74%；飛天雲動（6610）創上市新高，見5.21元，收報4.4元，跌11.29%。

 

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