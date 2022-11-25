內地繼續出手撐內房，內銀向內房放貸、中債信用增進亦為其發債提供擔保，內房逆市上升。大市成交上升，但仍低於1000億。港股反覆偏軟，恒指波幅指數(VHSI)低見29.48點，是10月19日27.56點後最低。三大指數本周全數向下，恒指跌418點或2.33%。北水終止3日流出，轉為流入。外圍方面，亞股下跌，美期、歐股向上，美匯指數續軟，於105水平。