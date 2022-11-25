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人行全面降準0.25個百分點 釋放5000億元人幣

中國人民銀行宣布全面降準，於今年12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構除外。是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%。