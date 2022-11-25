文章日期：2022年11月25日 17:45
中國人民銀行宣布全面降準，於今年12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點，已執行5%存款準備金率的部分法人金融機構除外。是次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.8%。
是次降準共計釋放長期資金約5000億元人民幣。
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