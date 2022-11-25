期內，收入按年增長10.34%至429.76億元。

公司上半財年管道燃氣項目按年增9%至661個，城市燃氣項目可接駁居民用戶增0.6%至5360萬戶，城市燃氣項目居民用戶滲透率增4.4個百分點至67.7%。天然氣總銷氣量增7.4%至166.83億立方米。

上半財年完成新增接駁152.94萬戶天然氣居民用戶，按年下降11.4%。截至9月底，已累計接駁4467.3萬戶居民用戶，增長6.7%。期內，共新接駁1632戶工業用戶及1.61萬戶商業用戶。截至9月底，累計接駁2.14萬戶工業用戶及31.38萬戶商業用戶，分別較去年同期增長約15.7%和9.8%。

期內，公司實現銷售液化石油氣180.4萬噸，按年減少18.6%，其中批發業務銷售量145.4萬噸，按年減少21.9%；終端零售業務銷量35萬噸，減少1.6%。實現LPG銷售收入總額117.76億元，按年增長4.37%；稅前溢利8153.5萬元，按年增長2.26倍。

上半年財年公司實現增值業務收入25.49億元，按年下跌30.1%；稅前利潤增長1.06倍達5.9億元。

中國燃氣今日收報8.64元，升0.47%。

其他報道

震雄中期盈利倒退39%至7510萬 息4.5仙

證監會建議期貨經紀行規定客戶一個月內無法補孖展即斬倉 今起諮詢

人行全面降準0.25個百分點 釋放5000億元人幣

美團第三季扭虧 經調整盈利35億人幣

人行據報將向金融機構提供低息貸款 助購買內房債

澳門賭牌結果料明日公布 政府將開發布會

大市全日沽空金額119.16億元 比率降至12.56% 盈富沽空最多

國泰稱「看到隧道盡頭的亮光」 過去數月可用流動資金增7%

恒指收市跌87點 全周跌418點 北水轉流入 大市成交回升

已故「舖王」鄧成波兒子鄧耀昇遭入稟追租1074萬元

馬斯克：下周起「特赦」部分Twitter被封帳號

美的置業、金輝擬下周發行3年期中票 中債信用增進提供擔保

富士康鄭州工廠11月iPhone產量或下降至少30%

波司登：與供應商有長期合約 原材料加價影響尚輕

匯豐擬下月將按揭封頂息調至P減2厘

中匯全年多賺37% 末期息增33%派11.2仙

【有片：埋身擊】恒指不妨趁低吸納 或待破後追入

港交所：聯席營運總監莊博禮因移居辭任

半日沽空53.34億 盈富沽空最多

逾2萬新入職員工 據報離開富士康鄭州廠

華科資本半年多賺8% 續不派中期息