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中國燃氣半年少賺20.6% 中期息10仙

中國燃氣（0384）公布，截至今年9月底止中期業績，純利32.6億元，按年倒退20.59%。每股盈利59.92仙。派中期股息10仙。

期內，收入按年增長10.34%至429.76億元。

公司上半財年管道燃氣項目按年增9%至661個，城市燃氣項目可接駁居民用戶增0.6%至5360萬戶，城市燃氣項目居民用戶滲透率增4.4個百分點至67.7%。天然氣總銷氣量增7.4%至166.83億立方米。

上半財年完成新增接駁152.94萬戶天然氣居民用戶，按年下降11.4%。截至9月底，已累計接駁4467.3萬戶居民用戶，增長6.7%。期內，共新接駁1632戶工業用戶及1.61萬戶商業用戶。截至9月底，累計接駁2.14萬戶工業用戶及31.38萬戶商業用戶，分別較去年同期增長約15.7%和9.8%。

期內，公司實現銷售液化石油氣180.4萬噸，按年減少18.6%，其中批發業務銷售量145.4萬噸，按年減少21.9%；終端零售業務銷量35萬噸，減少1.6%。實現LPG銷售收入總額117.76億元，按年增長4.37%；稅前溢利8153.5萬元，按年增長2.26倍。

上半年財年公司實現增值業務收入25.49億元，按年下跌30.1%；稅前利潤增長1.06倍達5.9億元。

中國燃氣今日收報8.64元，升0.47%。

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