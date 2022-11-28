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曾挫739點 恒指收市跌275點 成交增24% 北水流入增1.8倍 逾三周最多

內地疫情持續，恒指今早低開573點，早段曾跌最多739點，午後跌幅收窄至跌209點，高低波幅531點。

恒指收市跌275點或1.57%，報17297點，大市成交金額1182億元，較上日增加24.78%，是11月22日1271.97億元成交後最多；國指跌98點或1.65%，報5872點。恒生科技指數收報3432點，跌1.93%。

藍籌股成交金額545.2億元，佔大市成交46.12%；科指成份股成交金額303.78億元，佔大市成交25.7%；國指成份股成交金額450.3億元，佔大市成交38.09%。

阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、騰訊（0700）拖累大市。美團（3690）、李寧（2331）、潤啤（0291）貢獻恒指較多。

藍籌18隻升，55隻下跌，0隻無升跌。金沙中國（1928）升8.42%，收報18.8元，是升幅最大的藍籌，碧桂園服務（6098）跌10.82%，收報16.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，24隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報139.4元，升2.05%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報16.66元，跌5.45%。

恒指續低於10天線(17777.44點)，20天線(17054.78點)升穿50天線(16962.85點)，恒指20天、50天線失而復得。科指續低於10天線(3630.19點)、20天線(3453.65點)，50天線(3387.35點)失而復得。

北水南下合計淨流入66.38億元，較上日增加186.67%，淨流入金額是11月3日75.99億元後最多。北水連續第2日流入，累計流入89.53億元，對上一次連續2日淨流入是11月16日。南水北上合計淨流出37.6億元人民幣，終止連續3日流入

午後消息股表現

旭輝（0884）︰清盤呈請已獲債權人撤回。收報1.23元，跌9.56%。

大家樂（0341）半年多賺34%，中期息維持10仙。收報11.22元，跌0.88%。

今早及隔晚消息股表現

藥明康德（2359）股東擬減持，曾挫11%。收報71.9元，跌6.8%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，阿里健康（0241）收報5.56元，跌0.18%。包浩斯（0483）收報0.55元，升1.85%。中教控股（0839）收報7.76元，跌3.6%。華南城（1668）收報0.49元，跌3.92%。莊士中國（0298）收報0.275元，升1.85%。廸生創建（0113）收報3.53元，升0.28%。遠東發展（0035）收報1.81元，升0.56%。新高教（2001）收報2.36元，跌3.67%。信佳國際（0912）收報1.43元，升0.7%。華住集團（1179）收報26.05元，無升跌。L'OCCITANE（0973）收報21.7元，跌0.46%。六福集團（0590）收報17.7元，跌1.12%。世界華文媒體（0685）收報0.218元，無升跌。萬華媒體（0426）收報0.131元，無升跌。

銀娛（0027）：獲得澳門新博彩經營批給臨時判給。收報43.05元，升0.47%。

澳門六大博企獲續牌，雲頂出局。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報5.43元，升8.17%；美高梅中國（2282）收報4.76元，升13.06%；澳博（0880）收報3.38元，升6.96%；永利澳門（1128）收報5.02元，升15.14%。銀河娛樂（0027）收報43.05元，升0.47%；金沙中國（1928）收報18.8元，升8.42%。

普達特（0650）中期虧損收窄不派中期息。收報1.16元，升1.75%。

世紀集團（2113）中期虧損進一步擴大，不派中期息。創上市新低，見0.127元，收報0.145元，跌3.33%。

中鋁國際（2068）斥逾4713萬人民幣，購67％昆明院股權。收報1.96元，升2.08%。

翠華（1314）半年扭虧，賺近4087萬。收報0.192元，跌7.69%。

景福（0280）半年多賺6%，中期息維持0.4仙。收報0.385元，跌6.1%。

中國燃氣（0384）半年少賺20.6%，中期息10仙。收報8.63元，跌0.12%。

震雄（0057）中期盈利倒退39%至7510萬，息4.5仙。收報1.69元，跌5.06%。

人行全面降準0.25個百分點，釋放5000億元人幣。建行（0939）收報4.59元，跌2.34%；工商銀行（1398）收報3.78元，跌1.82%。

美團（3690）第三季扭虧，經調整盈利35億人幣。收報139.4元，升2.05%。

人行據報將向金融機構提供低息貸款，助購買內房債。中海外（0688）收報19.84元，跌3.22%；龍湖（0960）收報20.75元，跌5.03%；華潤置地（1109）收報33.2元，跌3.07%；碧桂園（2007）收報2.92元，跌5.81%。非藍籌內房明發（0846）收報0.285元，跌10.94%；旭輝（0884）收報1.23元，跌9.56%；時代中國（1233）收報1.22元，跌7.58%；雅居樂（3383）收報2.41元，跌7.31%。

國泰（0293）稱「看到隧道盡頭的亮光」，過去數月可用流動資金增7%。收報7.76元，升5.58%。

破頂股表現

破頂股包括，雙財莊（2321）創上市新高，見2.44元，收報2.21元，升5.74%；洪九果品（6689）創上市新高，見78.75元，收報75元，升2.81%；健世科技（9877）創上市新高，見51.1元，收報51.1元，升11.33%；凌雄科技（2436）創上市新高，見8.7元，收報8.1元，升6.58%；三生製藥（1530）創52周高，見8.15元，收報8.15元，升0.87%；利福（1212）創52周高，見4.98元，收報4.98元，無升跌；TOMO Holdings（6928）創52周高，見5.02元，收報5.02元，升12.3%；中遠海運（0517）創52周高，見2.68元，收報2.68元，升2.68%；香港教育國際（1082）創52周高，見1.88元，收報1.69元，無升跌。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，成實外教育（1565）低見0.119元，收報0.121元，跌2.42%；21世紀教育（1598）低見0.265元，收報0.28元，跌5.08%；中國通才教育（2175）低見3.09元，收報3.11元，跌2.81%；亨得利（3389）低見0.16元，收報0.175元，跌1.13%；基石藥業（2616）低見3.21元，收報3.29元，跌1.79%；康特隆（1912）低見0.064元，收報0.069元，跌1.43%；遠大住工（2163）低見5.3元，收報5.64元，跌2.93%；普匯中金（0997）低見0.03元，收報0.03元，跌11.76%；金輪天地（1232）低見0.072元，收報0.081元，跌1.22%；大唐集團（2117）低見0.79元，收報0.82元，跌16.33%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，同方泰德（1206）低見0.4元，收報0.43元，跌3.37%；中遠海控（1919）低見7.62元，收報7.89元，無升跌；金輝（0137）低見0.91元，收報0.91元，跌7.14%；旺旺（0151）低見4.89元，收報5.14元，升2.8%；莊臣（1955）低見0.75元，收報0.75元，跌7.41%；佳明集團（1271）低見3.92元，收報3.92元，跌2%；創維集團（0751）低見2.54元，收報2.72元，升0.37%；麗展（0488）低見1.64元，收報1.68元，跌1.18%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；康健（3886）低見0.28元，收報0.3元，升5.26%。

異動股

上升異動股，包括，中泛控股（0715）收報0.02元，升17.65%；金禧國際（0091）平上市低位0.048元，收報0.057元，升16.33%；永利澳門（1128）收報5.02元，升15.14%；亞盛醫藥（6855）收報18.98元，升13.25%；美高梅中國（2282）收報4.76元，升13.06%；TOMO Holdings（6928）創52周高，見5.02元，收報5.02元，升12.3%；健世科技（9877）創上市新高，見51.1元，收報51.1元，升11.33%；蠟筆小新食品（1262）收報0.3元，升11.11%；漢思能源（0554）收報0.155元，升10.71%；樂普生物（2157）收報8.96元，升9.27%；海倫司（9869）收報10.44元，升8.86%。

下跌異動股，包括，遠見控股（0862）見52周低0.075元，收報0.075元，跌20.21%；佳兆業美好（2168）收報2.8元，跌19.31%；蒙古能源（0276）收報0.98元，跌17.65%；賞之味（8096）收報0.31元，跌17.33%；時富投資（1049）收報1.69元，跌16.34%；大唐集團（2117）創上市新低，見0.79元，收報0.82元，跌16.33%；億達中國（3639）收報1.18元，跌16.31%；揚科集團（1460）收報0.185元，跌15.91%；香港航天科技（1725）見52周低4.6元，收報4.64元，跌15.48%；雅生活服務（3319）收報8.39元，跌14.04%。

 

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