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港股ADR升207點 夜期高水225點 美期亞股跌 B站等業績 360數科上市

美股下跌，港股ADR升207點或1.18%，報175.04點，夜期升203點或1.17%，報17523點，夜期高水225點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.19%，折合報275.92元；阿里巴巴（9988）升2.66%，折合報74.12元；美團（3690）升2.75%，折合報143.24元；匯控（0005）升0.35%，折合報45.76元；建行（0939）跌0.19%，折合報4.6元。

道期現跌0.002%；標期現升0.08%；納期現升0.09%。日股現跌0.79%，韓股現跌0.1%，澳股現跌0.08%。

VIX指數隔晚升8.34%或1.71點，報22.21點。美2年期10年期債息現倒掛76.35基點。

紐油現跌0.99%或0.76美元，報76.47美元；布油現跌0.52%或0.44美元，報83.19美元；金價現升0.03%或0.57美元，報1741.93美元；LME 銅期貨隔晚跌0.61%或49美元，報7959美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0037厘，報3.6849厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，阿里影業（1060）、寶尊電商（9991）、嗶哩嗶哩（9626）、大快活（0052）、富臨（1443）、毛記葵涌（1716）、旺旺（0151）等。

360數科（3660）上市，定價50.03元。

歌禮製藥（1672）：新冠口服抑制劑臨床試驗申請獲內地受理。

阿里健康（0241）中期虧轉盈，經調整後利潤3.5億元。

中證監︰恢復涉房上市公司併購重組及配套融資，恢復H股內房再融資。

中人壽減持中國太保（2601）套現3274萬，持股量降至不足半成。

L'occitane（0973）：聖誕銷售開局不錯，明年將加價以保持毛利率增長。

包浩斯（0483）中期純利大跌83%至590萬元，派中期息3仙。

大家樂（0341）：加價在所難免，料業績至明年首兩季才有明顯改善。

萬華（0426）上季虧損491.7萬，盈轉虧。

聯交所譴責鑫苑物業（1895）及執董王研博等4名高層。

壹賬通（6638）旗下平安壹賬通徵信服務料明年二、三季向銀行提供徵信服務。

鄭州廠混亂，蘋果料損失600萬部iPhone Pro產量。

 

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